Disney annonce neuf nouveaux spectacles ‘Star Wars’ plus une série ‘Alien’

Il y a beaucoup plus « Guerres des étoiles « bientôt dans une galaxie près de chez vous, et même un » Alien « pour démarrer, grâce à Disney.

Lors de la présentation de la Journée des investisseurs 2020 de Walt Disney Company jeudi 10 décembre, Disney a dévoilé une véritable avalanche d’annonces lors d’un événement de quatre heures sur les nouveaux spectacles à venir dans l’univers «Star Wars».

Un total titanesque de neuf nouvelles émissions dérivées rejoindra la série déjà sensationnelle et incroyablement réussie « Mandalorian » sur le service de streaming Disney Plus, ainsi qu’une nouvelle émission d’action en direct basée sur l’univers « Alien » .

« Obi Wan Kenobi« – 10 ans après » Revenge of the Sith « donc, juste entre les préquelles et la trilogie originale. Il commence la photographie principale à Boston et à Londres en janvier 2021 et met en vedette Ewan McGregor dans le rôle-titre et Hayden Christensen reviendra comme Darth Vader.

« Andor« – Avec Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor et Alan Tudyk dans le rôle de K-2SO dans la série préquelle de » Rogue One « qui est déjà en tournage à Londres.

« Ahsoka » et « Les Rangers de la Nouvelle République« – Ils feront tous les deux partie de la chronologie de » The Mandalorian « . Le premier sera une série limitée mettant en vedette Rosario Dawson et on en sait peu sur ce dernier, sauf qu’il suivra probablement un format épisodique. Les deux seront gérés par Dave Filoni et John Favreau.

« Mauvais lot « – Une série animée qui sera diffusée en 2021. Ils sont apparus pour la première fois dans un épisode de » The Clone Wars « intitulé » Le mauvais lot « (S07, E01) qui a suivi une escouade de commandos clones pendant la guerre des clones appelée Clone Force 99, composée de quatre soldats clones conçus avec des » mutations « uniques qui en font des soldats exceptionnels et extrêmement qualifiés dans leur domaine. Il y a une bande-annonce ici et une bonne ventilation ici .

« Une histoire de droïdes« – On n’a pas beaucoup dit à ce sujet, sauf que le département d’animation de Lucasfilm s’associera avec leur équipe VFX, Industrial Light and Magic pour créer un nouveau spectacle qui incorporera en quelque sorte C-3PO et R2-D2.

« Des visions« – Encore une fois, très peu a été dit à ce sujet sauf qu’il s’agira d’une collection de 10 courts métrages célébrant l’Univers » Star Wars « .

« Lando« – À la suite du personnage populaire vu pour la première fois dans » L’Empire contre-attaque « et joué par Billy Dee Williams, puis interprété plus tard par Donald Glover dans » Solo « . On n’a pas beaucoup dit à ce sujet, sauf que ce sera une » série d’événements, « ce qui signifie que ce sera probablement une série limitée.

« L’acolyte« – Une série d’action en direct à suspense mystère de la créatrice de » Russian Doll « , Leslye Headland, qui se concentrera sur l’émergence des pouvoirs du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République.

De plus, il y aura un nouveau, encore sans nom Taika Waititi Film « Star Wars ». On ne sait pas grand-chose à ce sujet, mais pendant l’événement, Kathleen Kennedy a qualifié son approche de «Star Wars» de «fraîche, inattendue et unique» afin que cela puisse être intéressant, quoi qu’il en soit.

Mais la meilleure nouvelle de l’événement est que l’incroyable Patty Jenkins dirigera un long métrage intitulé «Rogue Squadron». Jenkins a posté un tweet incroyable hier expliquant comment son père était un pilote distingué de l’USAF F4 qui a reçu l’étoile d’argent pendant la guerre du Vietnam et qu’elle avait toujours rêvé de réaliser le meilleur film de pilote de chasse qu’elle pouvait éventuellement pour honorer sa mémoire. Et maintenant, elle a cette chance, alors qu’elle met un casque de pilote X-Wing… et nous atteignons la boîte de mouchoirs la plus proche pour essuyer les larmes de nos yeux.

C’est le prochain film « Star Wars » dans le calendrier et ça va être une longue attente, car il est prévu pour une sortie en 2023, mais cela en vaudra la peine.

Mais il y a encore une chose. Noah Hawley, directeur du sous-estimé « Lucy dans le ciel , » récemment dit que son film « Star Trek » ne semble plus « être dans mon avenir immédiat » car Paramount veut prendre la franchise dans une direction différente. En mars 2019, il a été rapporté qu’il avait lancé une mini-série dans l’univers Alien à FX et maintenant il semble que cela va se produire.

Alien est actuellement en développement chez @FXNetworks. La première série télévisée basée sur la série de films classiques est dirigée par Fargo et Legion’s @noahhawley. Attendez-vous à un tour effrayant à sensations fortes qui se déroulera pas trop loin dans le futur ici sur Terre. pic.twitter.com/KBigUGnXpB10 décembre 2020

Hawley travaillera en collaboration avec l’original « Extraterrestre « Le réalisateur Ridley Scott et le spectacle se dérouleront sur Terre et se produiront » pas trop loin dans notre avenir « , a-t-il été révélé. » Nous agissons rapidement pour offrir au public la première série télévisée basée sur l’une des plus grandes horreurs de science-fiction. classiques jamais réalisés », a déclaré Disney lors de la présentation.

Le succès du spin-off de l’action en direct en constante amélioration « The Mandalorian » a aidé à prendre Disney Plus à 86,8 millions abonnés au 2 décembre. En comparaison, CBS All Access a seulement 17,9 millions abonnés à compter du 6 novembre et la baisse constante de la qualité d’écriture de ses émissions phares, « Picard » et « Star Trek: Découverte « n’aidera pas ces chiffres.

