Disney + annonce la diffusion en continu de films et d’émissions de télévision des Fêtes pour la saison

C’est la saison du streaming, et cette année, Disney + est en train de décorer les salles et de répandre la joie avec une collection réconfortante de certains des visionnages familiaux les plus festifs de tous les temps. La « Happy Holidays Collection » a quelque chose pour tout le monde, des classiques adorés comme « Home Alone » et « The Santa Clause » aux très attendus Disney + Originals comme The LEGO Star Wars Holiday Special, dont la première a été lancée aujourd’hui, Marraine première le 4 décembre High School Musical: The Musical: The Holiday Special, première le 11 décembre, et Sur la pointe, en première le 18 décembre. La collection comprend également Les Simpsons Épisodes de Noël des 31 saisons en streaming sur Disney + ainsi que des épisodes saisonniers de Garçon rencontre le monde, Vidéos sur la maison les plus drôles d’Amériqueet des classiques nostalgiques de certaines des séries les plus populaires de Disney Channel.

Alors que le temps à l’extérieur est effrayant, les films diffusés en première sur Disney + cette saison sont délicieux, rassemblant les familles avec de nouveaux films réconfortants, notamment Beauté noire le 27 novembre sécurité le 11 décembre et Soul le 25 décembre.

La collection complète comprend:

Disney + Originaux

LEGO Star Wars Holiday Special – Maintenant en streaming

Il était une fois un bonhomme de neige – Maintenant en streaming

Noelle – Maintenant en streaming

Marraine – Première le 4 décembre

High School Musical: The Musical: The Holiday Special – Première le 11 décembre

Sur la pointe – Première le 18 décembre

Bûche de Noël du château d’Arendelle – Première le 18 décembre

Films de vacances

Gros – Disponible le 4 décembre

Casse-Noisette et les quatre royaumes – Disponible le 4 décembre

Seul à la maison

Seul à la maison 2

Seul à la maison 3

Le Père Noël

Le Père Noël 2

Le Père Noël 3

Congelé

Congelé 2

Le chant de Noël Muppet

Mickey était une fois Noël

Un chant de noel (2009)

Mickey est un chant de Noël

Mickey’s deux fois sur un Noël

Pattes de père noël 2

Miracle sur la 34e rue

Winnie The Pooh: une très joyeuse année de l’ourson

Disney’s Fairytale Weddings Holiday Magic

Décorer la magie des fêtes de Disney

La Belle et la Bête: Le Noël enchanté

Copains du Père Noël

Le cadeau de Noël ultime

La recherche des pattes du père Noël

Un Noël magique

Je serai rentré pour Noël

Bonne chance Charlie: C’est Noël!

Babes à Toyland

C’était la nuit

L’étoile de Noël

Miracle sur tout le terrain

12 dates de Noël

Le vœu de Noël de Richie Rich

L’aventure glacée d’Olaf

L’arbre de Noël de Pluton

Les Simpsons Épisodes de Noël

Simpsons rôtissant sur un feu ouvert (S1E1)

Marge ne soit pas fier (S7E11)

Miracle sur Evergreen Terrace (S9E10)

Grift of the Magi (S11E9)

Le sens de la neige de Skinner (S12E8)

Elle de peu de foi (S13E6)

C’est la quinzième saison (S15E7)

Histoires de Noël des Simpsons (S17E9)

Kill Gil, volumes I et II (S18E9)

Les brûlures et les abeilles (S20E9)

Le combat avant Noël (S22E8)

Les vacances du futur sont passées (S23E9)

Blues de Noël blanc (S25E8)

Je ne serai pas à la maison pour Noël (S26E9)

Le cauchemar après Krustmas (S28E10)

C’est la 30e saison (S30E10)

Bobby, il fait froid dehors (S31E10)

Vidéos sur la maison les plus drôles d’Amérique Épisodes de vacances

Le Jolly Old Fat Man, il vaut mieux recevoir et Santa Claustrophobe (S13 E10

Le Père Noël contre le lapin de Pâques, les hommes pas si sages et le Grinch qui a donné de faux billets de loto (S14 E8)

Deck the Halls, Soggy Skateboarder et Christmas Chaos (S15 E10)

Pas si joyeux Noël, terreur à Tinsel Town et Bad Santa (S16 E7)

Critters de Noël, tout le monde est un enfant à Noël et blagues pratiques (S17 E9)

Les personnes âgées tombant de bateaux par rapport aux chiens léchant les gens dans la bouche (S17 E10)

AFV: Holly Jolly Follies (S18 E9)

Noël 2008 (S19 E8)

Épisodes télévisés de vacances

C’est tellement Raven – Clause d’échappement (S1 E19)

Même Stevens – Heck of a Hanukkah (S1 E15)

Kim Possible – Un Noël très possible (S2 E13)

La famille fière – Sept jours de Kwanzaa (S1 E11)

Suite Life de Zack et Cody – Noël au Tipton (S1 E21)

Fille rencontre le monde – Une fille rentre à la maison pour les vacances (S1 E16)

Sonny avec une chance – Un spécial vacances si aléatoire (S2 E22)

Les fans peuvent utiliser #SeasonsStreamings et suivre Disney + sur Twitter, Instagram et Facebook pour des questions-réponses en direct, regarder des soirées et du contenu exclusif pour participer à la conversation tout au long de l’automne.

Sujets: Disney Plus, Streaming