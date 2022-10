Disney a révélé par erreur le personnage d’Emilia Clarke dans Secret Invasion

Disney+

Le secret est important dans les productions de super-héros, mais dans ce cas, Disney a révélé par erreur l’identité d’Emilia Clarke dans Secret Invasion.

©IMDBEmilia Clarke dans Secret Invasion

Invasion secrète C’est l’un des plats principaux de Disney+ pour 2023 et beaucoup attendent avec impatience l’adaptation de ce roman graphique où les Skrulls avec leur capacité de métamorphose remplacent les héros et les méchants au sein du Univers cinématographique Marvel forçant Nick Fury à revenir à l’action pour cette menace.

On sait peu de choses sur l’intrigue que la version aura action en direct de cette histoire, pour l’instant nous pouvons confirmer qu’Olivia Colman, chargée de donner vie à la reine Elizabeth II d’Angleterre en La Couronne incarnera Sonya Falsworth, une alliée de Nick Fury, qui sera en même temps la version féminine du héros anglais Union Jack. Ça va?

Cependant, les fans ont plus de questions sur la série que Disney+. Parmi eux continuent les doutes sur l’identité du personnage de Emilia Clarke dans le programme. Au début, beaucoup ont spéculé qu’elle jouerait Giah / Gloria Warner, une Skrull qui se cache sur Terre en tant que femme vivant en banlieue. D’autres versions pointaient vers Jessica Drew / Spider-Woman, qui finit par être le costume de choix pour Veranke, la reine de l’empire Skrull et probablement la principale méchante de la série.

Emilia Clarke rejoint l’univers cinématographique Marvel

La vérité est que la Mouse House a révélé par erreur quel était le rôle de Emilia Clarke dans Invasion secrète. Disney partagé un gifs appelé Début de la marque Abigail où voit-on l’actrice « de caractère » indiquant que « c’est le début ». Qui est-ce Marque Abigaïl? Elle est le commandant de SWORD, une branche du SHIELD chargée de défendre la planète Terre contre les menaces extraterrestres. Certes, sa participation à cette émission a du sens.

« Je n’arrive pas à croire qu’ils m’ont permis, à moi et à ma star, d’être entourés d’autant de talent, je n’arrive pas non plus à croire que j’ai réussi à prononcer des mots sans me dissoudre dans une fangirl. Mais nous y sommes, et je pense vraiment que tu vas aimer ça… Bien sûr que tu l’aimes. »exprimé Emilia Clarke à l’époque au sujet de sa participation au Univers cinématographique Marvel précisément dans une série où de grandes figures l’accompagnaient.

Invasion secrète À venir en streaming au début de 2023, il met en vedette Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Emilia Clarke, Kingsely Ben-Adir, Killian Scott, Christopher McDonald et Olivia Colman. C’est l’un des événements que le fandom de merveille attend vu à quel point c’était important quand c’est arrivé dans les romans graphiques.

