Scarlett Johansson se prépare à lancer son dernier film Marvel lors de l’ouverture de Black Widow le 9 juillet. L’actrice de 36 ans mettra fin à une longue étape de 11 ans qui l’a positionnée parmi les stars les plus appréciées du MCU. De cette façon, Disney fermera sa participation à la franchise de super-héros, mais ne veut pas s’en séparer : l’a déjà déplacée vers un autre projet important. De quoi s’agit-il?

Collisionneur a confirmé en scoop que l’artiste avait conclu un accord pour produire le prochain film sur l’une des attractions des parcs Disneyland : La tour de la terreur. C’est un jeu d’horreur où les participants sont jetés dans le vide alors qu’ils voient des images obsédantes. Ce sera le deuxième film sur le sujet après avoir été joué en 1997 par Steve guttenberg Oui Kirsten Dunst.







Disney a déjà déménagé Scarlett Johansson après avoir quitté Marvel

Le moyen Il n’a pas dit si Johansson sera le protagoniste ou s’il jouera dans le film. La vérité jusqu’à présent est qu’il fonctionnera comme producteur exécutif via votre entreprise Ces images, avec Jonathan Lia. Le réalisateur n’est pas connu non plus, mais le script sera en charge de Josh cooley.

Ce ne sera pas la première fois que Disney fera un film sur l’une de ses attractions. L’antécédent le plus important est Pirates des Caraïbes, qui est né comme un jeu dans Parc à thème Walt Disney et s’est terminé par une saga de cinq films avec un sixième en route. De plus, ce 30 juillet sortira Croisière dans la jungle, Protagonisée par Dwayne Johnson Oui Émilie émoussée à propos d’une autre attraction.

Pour sa part, Scarlett cherchera de nouveaux défis pour le second semestre 2021 et après la sortie de Black Widow. L’actrice dira au revoir à Marvel, bien qu’elle ne ferme pas la porte à une participation occasionnelle. « Peut-être qu’à un moment donné nous aurons l’opportunité de collaborer d’une autre manière »a-t-il déclaré au magazine Total Film.