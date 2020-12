"discutez Maintenant" Sous Windows 10: Que Signifie Le Nouveau Symbole?

De manière assez surprenante, Microsoft a déployé la nouvelle fonctionnalité «Discuter maintenant» pour Windows 10 depuis novembre 2020. Seule une petite icône dans la barre d’état système l’indique. Mais qu’y a-t-il réellement derrière?

Si vous avez récemment mis à jour Windows 10 sur votre ordinateur, vous avez peut-être remarqué une nouvelle icône dans le coin inférieur droit de la barre des tâches. Il ressemble à une petite caméra et s’appelle « Discuter Now ».

La nouvelle icône signifie «Discuter maintenant».

Qu’est-ce que « Discuter maintenant »?

«Discutez maintenant» est un nouvel outil qui vous permet de démarrer ou de participer rapidement à une vidéoconférence depuis votre bureau à tout moment. Avec l’introduction de cette fonctionnalité, Microsoft répond à la demande croissante de solutions correspondantes à la suite de la pandémie corona et au fait que de plus en plus de personnes travaillent, apprennent et communiquent simplement depuis leur domicile.

Fondamentalement, «Discuter Now» utilise la base logicielle de Skype. Cependant, vous n’avez pas besoin de vous connecter avec un compte Skype pour l’utiliser, vous pouvez commencer immédiatement. En fait, Skype n’a même pas besoin d’être installé sur le PC. Dans ce cas, une fenêtre de chat vidéo s’ouvre simplement dans le navigateur Web.

Comment fonctionne « Discutez maintenant »?

Pour démarrer un chat vidéo à l’aide de l’outil, il vous suffit de cliquer sur l’icône dans la barre d’état système en bas à droite puis sur «Créer une réunion». Maintenant, une fenêtre s’ouvre dans Skype ou dans le navigateur Web dans laquelle vous entrez un nom et où vous trouverez un lien que vous pouvez partager avec la personne à qui vous souhaitez parler.

« Discuss Now » fournit une interface simple pour les chats vidéo.

Vous pouvez même insérer un arrière-plan artificiel ou, si vous le souhaitez, désactiver complètement la webcam et démarrer un chat vocal pur. En cliquant sur le bouton «démarrer la réunion», vous démarrez le chat et d’autres peuvent le rejoindre via le lien partagé.

Dans le chat lui-même, vous trouverez les mêmes fonctions qui sont également disponibles dans Skype. Il y a donc une fenêtre pour les chats texte pour partager des liens, la possibilité d’utiliser le bouton «Levez la main» pour attirer l’attention sur vous-même lors de grandes discussions ou l’option de partager votre propre écran.

Désactiver « Discuter maintenant »

Si l’icône vous ennuie ou vous irrite pour une raison quelconque, vous pouvez également l’interdire de la barre d’état système.

Ouvert « Paramètres -> Personnalisation -> Barre des tâches« Cliquer sur « Activer ou désactiver les icônes système« Désactivez maintenant le curseur derrière « Discuter maintenant »

Dans les paramètres, vous pouvez désactiver « Discuter maintenant » si vous le souhaitez.

Sommaire

«Discutez maintenant» est un nouvel outil pour démarrer rapidement et facilement des chats vidéo sous Windows 10. Il utilise l’infrastructure logicielle de Skype, mais ne nécessite pas de compte Skype ou l’application Skype sur le PC. Les fonctions disponibles sont identiques à celles de Skype.