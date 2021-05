Discord et partenaire PlayStation: qu’est-ce que cela signifie?

Récemment, il y a eu des spéculations sur la question de savoir si Microsoft le service de communication Discorde pas de sitôt dans le cadre d’une acquisition prendre aurait. Maintenant, le vent a tourné, car Sony est venu à nouveau dans le jeu. Comme la société l’annonce maintenant, PlayStation une Partenariat avec Discord reçu. Mais qu’est ce que ça veut dire?

PlayStation s’associe à Discord

Le président et chef de la direction de Sony, Jim Ryan, a commenté le nouveau partenariat avec Discord lui-même. Selon Ryan, le service de communication devrait être dans le futur Fait partie du PlayStation Network et apparemment comme nouvelle possibilité pour être encore présenté à vous-même plus léger et plus utilisable partagez avec vos amis et votre famille via les consoles Sony.

Qu’est-ce que Discord? Le service est l’un des principaux supports de communication pour les gamers, qui s’est imposé dans le monde entier ces dernières années et compte désormais plus de 140 millions d’utilisateurs mensuels. Le logiciel peut être utilisé pour rejoindre divers serveurs pour des conférences vocales et vidéo en ligne ou pour échanger des informations via des chats texte correspondants. 45secondes.fr en a également un Discord canalque vous pouvez rejoindre.

Discord dans le futur sur PS4 et PS5?

Comme l’explique Ryan, Sony Interactive Entertainment (SIE) s’est directement associé aux cofondateurs de Discord Jason Citron et Stan Vishnevskiy pour en créer un. Participation minoritaire sur le service en ligne. Vous souhaitez coopérer « Donnez aux joueurs les moyens de créer des communautés et de profiter d’expériences de jeu partagées. »

Que le patron du SIE présente Discord comme un nouvelle fonction de communication annoncer sur PS4 et PS5 semble presque clair – mais il n’a pas encore révélé plus de détails. À la fin de son annonce, cependant, Jim Ryan promet Nouvelles, les le mois prochain doit être connu.