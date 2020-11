Dirty Dancing 2 ne remplacera pas Patrick Swayze promet la star originale Jennifer Grey

Cet été, les fans de Sale danse ont appris qu’ils auraient à nouveau le temps de leur vie, Lionsgate confirmant officiellement qu’une suite du succès romantique de 1987 était en préparation. Rendu célèbre par la chimie infectieuse des stars Patrick Swayze et Jennifer Gray, beaucoup se sont demandé comment le suivi allait aborder le personnage de Swayze, Johnny, après le décès prématuré de l’acteur en 2009. Eh bien, Gray a maintenant confirmé qu’il n’y aura aucune tentative de refonte. le rôle, et qu’au lieu de cela, Dirty Dancing 2 ira dans une direction différente de celle de son prédécesseur bien-aimé.

«Tout ce que je peux dire, c’est que personne ne peut remplacer quelqu’un qui a réussi – vous n’essayez jamais de répéter quelque chose de magique comme ça. Vous optez simplement pour quelque chose de différent.

Il ne fait aucun doute que l’assurance de Grey que Patrick Swayze et son héritage resteront intacts, et qu’aucun effort ne sera fait pour le remplacer, lui ou le personnage de Johnny, plaira aux fans de l’acteur et du film.

La première Sale danse Suit Gray dans le rôle de Frances « Baby » Houseman qui, pendant ses vacances avec ses parents dans une station balnéaire placide, devient amoureux du professeur de danse rebelle de la station, Johnny Castle de Swayze. Son père s’oppose à leur relation qui crée une rupture entre lui et elle. Réalisé par Emile Ardolino et avec Patrick Swayze, Jennifer Gray, Cynthia Rhodes, Jerry Orbach, Jane Brucker, Jack Weston, Lonny Price et Kelly Bishop, Sale danse est devenu une sorte de base culturelle, même toutes ces années plus tard. Avec 218 millions de dollars au box-office mondial sur un coût de production de 5 millions de dollars, le film a remporté un Oscar et un Golden Globe pour la chanson originale « (I’ve Had) The Time of My Life » de Frank Previte, John DeNicola et Donald Markowitz.

Avec les nouvelles que Jennifer Gray reprendra son rôle de « Bébé », Sale la danse 2 sera produit par Jonathan Levine, dont les précédents crédits de réalisation incluent les comédies de Seth Rogen 50/50 et Tir au loin, ainsi que le zombie rom-com 2013 Corps chauds. Levine produira le projet aux côtés de Gillian Bohrer à partir d’un scénario de Mikki Daughtry et Tobias Iaconis (Cinq pieds de distance, La malédiction de La LLorona). Jennifer Gray sera également productrice exécutive. Actuellement, il n’y a aucun mot sur qui dirigera, quelle sera l’histoire, ou tout le reste de la distribution au-delà de Gray.

Le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a cependant promis que la suite mériterait de revenir dans le monde rythmique de Sale danse en disant: « Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient et qui en ont fait le titre de bibliothèque le plus vendu de l’histoire de la société. »

Cette suite nouvellement annoncée est loin d’être la première tentative de continuer Sale danse franchise, le studio ayant déjà produit une préquelle en 2004 intitulée Dirty Dancing: Nuits de La Havane, ainsi qu’un remake de téléfilm plus récent. Les deux tentatives n’ont pas réussi à enflammer la série comme le souhaitait le studio, les films manquant de liens avec l’original bien-aimé pour séduire le public. Avec ce qui ressemble à une suite directe impliquant Jennifer Gray, ainsi que la tendance continue des années 80. nostalgie et séquelles héritées, la Sale danse la franchise pourrait enfin prendre les bonnes mesures. Cela nous vient grâce à People.

Sujets: Dirty Dancing 2, Dirty Dancing