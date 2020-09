DIRT 5 reporté au 6 novembre et plus tard pour Xbox Series X

Aujourd’hui, nous commençons la matinée avec de mauvaises nouvelles, car il semble que Codemasters ait décidé de donner un peu plus de temps à DIRT 5, même si heureusement cela semble presque administratif, car le jeu change sa date de sortie du 16 octobre au 6 novembre. Un changement qui, selon nous, ne vous profitera pas face à l’accumulation de titres qui arriveront ce mois-là, mais qui n’affectera pas la Xbox Series X, car la version de nouvelle génération n’a pas de date, bien qu’ils assurent qu’elle arrivera également cette année .

Le coronavirus continue de faire son travail causant des retards et des ravages dans pratiquement toutes les industries, bien sûr y compris celle du moment, comme on le voit avec les annonces des prix des nouvelles consoles ou le retard de gros titres comme Halo Infinite. Cependant, nous craignons que la version Xbox Series X et PS5 de DIRT 5 soit encore retardée, la disponibilité du matériel a-t-elle quelque chose à voir avec cela?

News: DIRT 5 sera désormais lancé le 6 novembre sur Xbox One, PS4 et PC. #XboxSeriesX et # PS5 versions encore lancées plus tard cette année. Notre road trip vient de s’allonger un peu. Merci de faire partie du voyage avec nous. 🖐️ ❤️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo – DIRT (@dirtgame) 7 septembre 2020

Les développeurs de DIRT 5 s’excusent

Dans le tweet que nous avons inséré ci-dessus, vous pouvez le voir, et d’ailleurs, remarquez comment ils ont noté deux problèmes importants, que la “ version amplifiée ” continuera à avoir un accès anticipé, qui dans ce cas sera à partir du 3 novembre et que si nous achetons le Édition Xbox One, nous recevrons gratuitement la mise à jour pour Xbox Series X grâce à Smart Delivery. Une situation si courante en ces temps, qu’il y en a même d’autres comme Cyberpunk 2077 ils doivent s’assurer qu’ils ne seront plus retardés.

Pour notre part, nous avons déjà pu tester DIRT 5, plus précisément le nouveau mode Playgrounds, que nous vous montrons dans cette avance exclusive que nous vous recommandons de jeter un œil.