Digital Wakanda: 300 bandes dessinées Black Panther gratuites en hommage à Chadwick Boseman

La semaine dernière, la nouvelle que Chadwick Boseman, qui a joué Black Panther dans les derniers films Avengers et dans son propre film, était décédé à l’âge de 43 ans d’un cancer, a choqué le fandom du MCU. En hommage après sa mort, qui a surpris Disney lui-même, Marvel Comics a mis à la disposition des lecteurs un bon nombre de bandes dessinées du personnage via Comixology, La plate-forme de bande dessinée numérique d’Amazon.

Parmi eux, nous pouvons trouver du première apparition du personnage dans le numéro 52 de ‘Fantastic Four’ dessiné par Jack Kirby au récent ‘Black Panther And The Agents Of Wakanda‘, qui a commencé l’année dernière. Entre autres, des classiques comme les 62 numéros de la scène écrits par Christopher Priest entre 1998 et 2003, ses apparitions dans des collections comme X-Men entre les numéros 175 et 178, la scène classique de Jack Kirby et Don McGregor entre 1977 et 1979 ou sa confrontation avec Deadpool dans une mini-série de 2018.

Lectures Wakanda et pour toujours

Il y a deux mauvaises nouvelles qui gâchent un peu la fête. Le premier, évidemment, que vous devez créer un compte dans Comixology et que les bandes dessinées soient en anglais. De plus, il n’y a pas de compilation de ces étapes, qui sont toujours en vente pour leur prix d’origine. Vous devrez télécharger ces bandes dessinées de personnages mythiques une par une, ce qui est certes gênant, mais aussi un péage minuscule. par rapport aux heures de lecture qui vous attendent. Pour les localiser, il vous suffit de rechercher par le nom du personnage et d’entrer dans la catégorie «Problèmes uniques».

Tout un cadeau sous la forme de littéralement des milliers de pages du héros qui a changé la perception des Afro-Américains dans les bandes dessinées de super-héros. Avec toutes ces bandes dessinées vous aurez la possibilité d’observer l’évolution de Black Panther dans le cosmos Marvel, du secondaire exotique au héros vindicatif, en passant par un membre fascinant des Avengers avec des histoires mêlant afrofuturisme extravagant et drames royaux. Black Panther pour tous les goûts.