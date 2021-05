Digimon Adventure montre la forme complète de Millenniumon

Aventure Digimon enfin fait ses débuts sous la forme complète de Millenniumon avec le dernier épisode de la série. Les digi-choisis se sont lancés dans leur aventure la plus intense alors qu’ils se dirigeaient vers FAGA dans une tentative d’empêcher Millenniumon de renaître dans un nouveau corps.

le Digimon Dark a essayé de faire en sorte que cela se produise depuis le début du redémarrage, et ce nouvel arc de la série n’a cessé de rassembler les pièces comme Tai et les autres enfants choisis font face à des menaces de niveau Mega au cours des derniers épisodes.

Les choses ont pris une tournure beaucoup plus sombre avec l’épisode précédent, Tai et Wargreymon ont apparemment perdu la vie dans une explosion. Pour aggraver les choses, l’épisode le plus récent a révélé le plan de Millenniumon pour former un nouveau corps.

C’est exactement ce qui se passe dans l’épisode 49 de la série lorsque Millenniumon est relancé dans sa forme complète terrifiante. À leur arrivée complète, une aura sombre commence à rayonner à travers le monde numérique alors que Millenniumon commence à dévorer toute l’énergie qui les entoure.

Il y a apparemment une petite lueur d’espoir dans le fait que Tai et WarGreymon sont sortis indemnes de l’explosion, avant que l’épisode ne se termine.

Maintenant, le Digi choisi fait face à son défi le plus difficile à ce jour contre le monstre noir qui a tout déclenché.