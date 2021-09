Différent de Sex Education : le film avec Emma Mackey

in

La jeune actrice, star du tube Sex Education, est l’un des visages principaux du nouveau film Eiffel. Épingle de sûreté!

La course de Emma Mackey connaît une ascension fulgurante grâce au passage réussi de l’actrice à travers la populaire série de Netflix, Éducation sexuelle. Dans ce spectacle, l’interprète donne vie à Maeve Wiley, un paria social et une mauvaise fille qui finit par se lier d’amitié Otis Milburn et commence une clinique de thérapie sexuelle avec lui. Les personnages ont eu la chance d’un rapprochement romantique, mais dans la finale de la saison trois, Maeve se rend aux États-Unis dans le cadre d’un programme pour étudiants doués.

Mackey n’a pas caché son envie de poursuivre sa carrière car il ne veut pas jouer une fille de dix-sept ans toute sa vie. L’actrice veut écrire son propre film et faire des pas dans le monde du cinéma. En ce sens, un film dont elle est l’un des principaux protagonistes sortira bientôt. De quel film parlons-nous ? Il s’agit de Eiffel, dirigée par Martin Bourboulon.

Le film avec Emma Mackey

L’intrigue du film suit Gustave Eiffel (Romain Duris), à qui le gouvernement français a demandé de concevoir quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition universelle de Paris en 1889. La réalité est que cet ingénieur civil ne voulait que développer le métro. Cependant, tout change lorsque le personnage historique croise sa route avec une mystérieuse femme de son passé, interprétée par Mackey.

Adrienne Bourgès C’est le nom de la femme qui revient dans la vie d’Eiffel et qui le motive à construire cette tour d’acier qui symbolise le pouvoir et la liberté du peuple français. Au début, les Parisiens sont contre cette construction, mais le soutien d’Adrienne couplé à sa propre volonté font de ce projet l’un des plus importants de l’histoire de l’humanité.

Il y a aussi du temps pour l’amour ! Plus comme un triangle amoureux, cette forme qui avec ses pointes fait mal à tous ceux qui y participent. Antoine Restac (Pierre Deladonchamps) Il demande à Adrienne pourquoi elle ne lui a pas parlé de sa relation avec Eiffel. Elle répond que l’ingénieur en charge de l’imposant projet Il l’aime. Puis il lui dit que l’amour n’a pas d’importance… la réputation compte.

