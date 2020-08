Différend avec Apple: le fabricant de “Fortnite” Epic subit un revers

Le différend entre Epic Games et Apple concerne désormais également la justice américaine. Un juge de district californien n’aide pas les créateurs de «Fortnite» – bien au contraire. Elle rejette une demande urgente de la société de logiciels car il n’y a pas de “dommage irréparable”.

Dans le litige avec le groupe technologique américain Apple, le développeur de jeux vidéo Epic Games a subi un revers en justice. La juge du district californien Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté dans une décision une requête urgente du développeur du jeu populaire “Fortnite”. Avec cet Epic Games voulait réaliser qu’Apple doit immédiatement inclure à nouveau ses programmes dans son App Store. Dans le même temps, le juge a interdit à Apple d’exclure Epic de ses outils de programmation.

Epic n’a pas pu prouver avoir subi “des dommages irréparables” en étant exclu de l’App Store, a déclaré le juge. La société “semble s’être mise dans cette position difficile” en rompant apparemment ses termes de contrat avec Apple.

À l’inverse, le juge a accueilli la requête urgente d’Epic contre l’exclusion des outils de développement pour les systèmes d’exploitation d’Apple. Dans ce cas, Epic n’a pas rompu les termes du contrat. “Le litige actuel peut facilement se limiter aux allégations de droit de la concurrence dans l’App Store”, a-t-elle déclaré. “Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin.”

Apple exige 30%

Le différend entre Apple et les fabricants de «Fortnite» s’était enflammé à la mi-août lorsque Epic Games avait publié une mise à jour censée annuler les taxes sur Apple ainsi que sur Google. Cette décision a déclenché un débat sur la mesure dans laquelle les grandes plates-formes devraient déterminer les règles du monde numérique. Apple facture 30% des revenus générés par les programmeurs d’applications sur les plates-formes de l’entreprise. Après la mise à jour, la société a immédiatement supprimé “Fortnite” de son app store.

Epic a alors intenté une action en justice contre le groupe pour violation présumée du droit de la concurrence. Apple a menacé de refuser à Epic l’accès à ses bibliothèques de programmes. Microsoft s’est alors impliqué et a souligné qu’Epic développait le soi-disant Unreal Engine – un cadre de programmation graphique qui permet la représentation visuelle des mondes 3D et est utilisé dans de nombreux jeux, y compris ceux de Microsoft. Si Epic ne pouvait plus les fournir aux appareils Apple, de nombreux autres développeurs de jeux en souffriraient.

Le juge a recommandé à Epic d’inverser sa méthode de saper le système de frais d’Apple pendant la durée du procès. La prochaine audience du tribunal aura lieu le 28 septembre.

Alors qu’Epic Games n’était pas disposé à commenter l’ordonnance du tribunal, Apple a déclaré: “Nous sommes d’accord avec le juge sur le fait que” l’approche raisonnable “serait qu’Epic respecte les règles de l’App Store et continue ses opérations pendant que l’affaire progresse. . ” La société a ajouté: “Si Epic prend les mesures recommandées par le juge, nous souhaiterions que Fortnite revienne sur iOS”.