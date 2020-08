“Didi” Senft défie Corona: puis le diable de la tournée porte un masque

Dieter “Didi” Senft est le diable de la tournée – et mondialement connu. “El Diablo” avec un trident sera également au bord de la route lors de la 107e tournée de France. Une vie sans sa passion est inconcevable pour le plus célèbre fan de cyclisme – même pas dans la crise de Corona.

Saint-Martin-du-Var. Didi Senft a déjà marqué la première destination d’un long voyage sur la carte. Samedi, le peloton du 107e Tour de France roulera à travers la petite commune du département des Alpes-Maritimes sur la première étape, un spectacle pour les habitants avec un invité spécial: “El Diablo”, le diable du tour. La peur et l’horreur ne sont pas ses affaires. Vêtu d’un costume rouge et noir, avec deux cornes sur la tête et un trident à la main, le Brandebourgeois répand la bonne humeur – et vole parfois même la vedette aux pilotes au bord de la piste. “Je suis partout”, dit Senft: “Ils me connaissent. Je suis heureux.”

Connu dans le monde entier sous le nom de diable de la tournée, cet homme est un amoureux du cyclisme chaleureux. En fait, son nom est Dieter. Pour la plupart d’entre eux, il est simplement le “Didi”. En tant que personne, Senft ne peut être pressé dans aucun modèle. Artiste, inventeur, artisan, individualiste, excentrique. Surtout, il se caractérise par son amour incomparable pour le vélo. Lorsque Senft, 68 ans, quittera son domicile de Storkow jeudi, il se rendra au Tour de France pour la 27e fois. “J’ai également été au Giro 20 fois et au Tour de Suisse 15 fois”, a déclaré Senft. Il a suivi plus de 1000 étapes sur route. Il ne connaît pas le nombre exact. «Cela fait quelques années que je n’ai pas ajouté cela», dit-il.

La victoire d’Ullrich en 1997? “Super sensationnel!”

Jeune homme, Senft rêvait d’être un pilote de course, comme son idole Täve Schur. Un manque de talent se dressait sur son chemin. Ses atouts sont dans les mains, pas dans les jambes. Senft a donc commencé à bricoler et à souder d’étranges bicyclettes. “Je fais ça depuis un peu plus de 50 ans. C’est devenu quelques centaines de modèles et plus de 20 records du monde”, déclare Senft. Il a depuis abandonné le musée dans lequel il exposait de nombreuses expositions. Il est resté connecté au sport professionnel en tant que fan.

Et il en a vu beaucoup. Il aime particulièrement repenser aux années 1990. Il l’appelle la “période D-Mark”. La victoire de Jan Ullrich en 1997? “Super sensationnel!” La tournée 1998 avec la victoire de Marco Pantani? “Tout aussi sensationnel. C’était le meilleur moment”, dit Senft. Aujourd’hui, les héros s’appellent Emanuel Buchmann, Egan Bernal ou Primoz Roglic. Le diable de la tournée est le même. Seule la longue barbe est devenue grise au fil des ans.

Le classement de la Côte d’Azur et du point de départ de Nice en zone à risque corona ne lui cause aucun souci. Il interromprait le voyage seulement si la frontière était éventuellement fermée. Senft remballe donc ses affaires avec l’aide de sa femme – qui est à ses côtés depuis 47 ans. Il a mis du poisson en conserve, 14 pots de cornichons et autres gourmandises avec lui car il ne peut plus faire ses courses en France. «Au supermarché, je dois d’abord prendre une photo d’équipe avec les dames derrière le comptoir à viande», explique Senft: «Mais c’est la France. J’adore ça.