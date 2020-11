Didi Chuxing, le chinois Uber, présente sa voiture électrique en collaboration avec BYD et conçue spécifiquement avec des fonctions taxi

Didi Chuxing est devenu le géant du sport automobile en Chine. L’entreprise qui a réussi à battre Uber dans le pays asiatique et l’entreprise qui s’étend progressivement à d’autres endroits comme le Mexique. Sa dernière idée pour maintenir sa position a à voir avec sa propre flotte de véhicules. Le premier d’entre eux est lui D1, une voiture en collaboration avec le constructeur BYD et spécialement conçu pour être utilisé comme taxi.





L’entreprise a annoncé en 2018 qu’elle s’associer avec différents constructeurs automobiles avec l’idée de lancer leur propre flotte de véhicules. Actuellement, son activité est similaire à celle d’Uber, avec ses propres voitures pour chaque conducteur. Bien qu’il existe une bonne somme de ces voitures électriques, la grande majorité sont toujours à combustion.

Conçu par et pour une entreprise de transport

Le premier véhicule électrique issu de ces associations est le D1 en collaboration avec BYD. C’est une voiture électrique qui, par exemple, a des portes coulissantes électriques pour les passagers afin d’éviter d’éventuels accidents avec des cyclistes ou d’autres voitures. De même, il dispose également d’un système d’assistance à la conduite par exemple. Ce dernier grâce à la technologie de conduite autonome que Didi elle-même développe avec les données collectées par sa flotte de millions de véhicules que la plateforme exploite quotidiennement.

La société chinoise Didi s’est associée à BYD pour produire un monospace électrique. Appelé D1, le 5 places de 4390 mm de long est destiné à être vendu exclusivement aux opérateurs enregistrés Didi. Il utilise un moteur électrique de 136 ch et une batterie Li-ion de Chongqing Fudi@BYDCompany #Ai-je pic.twitter.com/ChMbTEooo4 – Greg Kable (@GregKable) 16 novembre 2020

Un aspect intéressant du D1 est le en utilisant la nouvelle batterie de lame par BYD. La batterie qui, selon eux, est indestructible et la plus sûre du marché.

De la part de Didi quoi contribuer à cela D1 est l’ensemble du système de conduite assistée de niveau 2. En plus du système de sécurité mobile qui améliore la sécurité des véhicules. La voiture dispose même d’un système de reconnaissance faciale, d’un assistant vocal et d’un mode de paiement intégré. Enfin, la mise en place d’un système de codage couleur est pertinente pour que les passagers puissent facilement trouver le véhicule dans lequel ils doivent monter.

Avec ces fonctions ils disent ajouter par rapport aux voitures traditionnelles, plus de sécurité, d’efficacité et d’expérience pour le conducteur.

En Chine aujourd’hui l’adoption du véhicule électrique est devenue une priorité national pour le gouvernement de Pékin. Des mouvements comme celui-ci de Didi sont en phase avec la démarche à la fois de s’adapter aux réglementations et de profiter des impulsions et des incitations que le gouvernement propose pour l’adoption de l’électricité.

Didi Chuxing, tout comme Uber l’a fait ces dernières années, s’est étendu à d’autres secteurs tels que la livraison de nourriture et la livraison de colis ou la mise à disposition de vélos et de scooters partagés aux utilisateurs, mais à long terme, leur gros pari semble être la conduite autonome, et disposer de leur propre flotte de véhicules électriques sera sans aucun doute d’une grande valeur.

Via | Bloomberg

Image | Bridget McCarthy