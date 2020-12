Diddy distribue des factures de 50 € à la foule et paie le loyer pour les familles de Miami

L’organisme de bienfaisance du magnat de Bad Boy contribue aux efforts de secours du COVID-19 alors que les allocations de chômage ont expiré pour des millions.

Alors que l’Amérique attend des nouvelles de savoir si le gouvernement américain donnera ou non 600 dollars à des citoyens qualifiés, Diddy prend les choses en main. Le multimillionnaire a été filmé dans les rues de Miami avec son entourage de la Fondation Sean Combs alors qu’il distribuait des billets de 50 € à la foule grouillante de centaines de personnes. Dans la vidéo, Diddy est vu sans masque, mais portant un écran facial et des gants, et des gens font la queue pour recevoir de l’argent du magnat de Bad Boy. L’icône du rap a personnellement accueilli tous ceux qui faisaient la queue, y compris les enfants, et leur a donné de l’argent, mais il n’était pas la seule personne à distribuer de l’argent. Les membres de son équipage offraient également aux gens des billets de 20 € et il semblait que certains rentraient chez eux avec plus de 100 €. De plus, il a été rapporté que le supermarché Publix s’est associé à Diddy pour cet événement massif et a aidé à offrir des cartes-cadeaux de produits d’hygiène à ceux qui en ont besoin. «La fondation caritative de Diddy travaille également avec Michael Gardner, organisateur du festival de musique et de la vie nocturne, et le groupe local Teens Exercising Extraordinary Success pour fournir une aide au logement à 175 familles», rapporte NBC Miami. Appuyez sur play ci-dessous pour regarder Diddy and Co. redonner à la communauté pendant ce qui s’est avéré être une période difficile pour beaucoup. [via][via]