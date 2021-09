DiCaprio est un astronome qui cherche à sauver la planète dans la première bande-annonce de Don’t Look Up

Netflix a présenté la première bande-annonce de Ne lève pas les yeux, le film avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrene, Meryl Streep et Jonah Hill. Adam McKay est à l’origine de cette histoire et son humour est déjà visible dans le teaser.

Le cinéma de catastrophe a de grands exposants tels que Armageddon, Le surlendemain ou Tornade, pour ne citer que quelques cas. Maintenant, de la main de Netflix, est sur le point d’ajouter un nouveau film qui promet tant pour ses stars, parmi lesquelles se démarquent Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et la colline de Jonas, ainsi que la personne chargée de l’exécuter, Adam McKay. Il s’agit de Ne lève pas les yeux, qui sortira ce Noël.

Ne lève pas les yeux est l’un des films les plus attendus de l’année, centré sur une comète sur le point de s’écraser sur Terre. Dr Mindy (DiCaprio) est celui qui a découvert ce qui allait se passer et a décidé de l’avertir à la Maison Blanche. Là, Meryl Streep dans le rôle de président sera tout à fait sceptique malgré les avertissements constants de Mindy. Le poste de chef d’état-major n’aidera pas non plus beaucoup, joué par la colline de Jonas.

L’humour qui caractérise tant le cinéma de Adam McKay, avec des films comme Vice ou Le grand court, sera présent dans cette histoire. Dans le clip présenté dans Tudum, l’événement virtuel de Netflix, on voit les dirigeants politiques débattre du pourcentage de probabilités que la comète frappe la Terre, même lorsque Mindy Je leur ai assuré que les chances seraient de 100 %, avec des conséquences catastrophiques. La production arrivera sur la plate-forme le 24 décembre.

Avant de montrer l’aperçu, que pouvez-vous voir sous ces lignes, Jennifer Lawrence et Adam McKay ils étaient présents via un appel vidéo. Là, ils ont parlé de la façon dont ils aimeraient vivre leur dernier jour sur Terre, et Laurent souligné qu’en cas d’arrivée, il semblerait « le bon moment » se tourner vers la spiritualité. De plus, il a souligné que son dernier dîner serait avec un type de nourriture qui lui rappelle son enfance.

DiCaprio retravaillera avec Martin Scorsese

En plus de Ne lève pas les yeux, DiCaprio a un autre grand projet en route. Il s’agit de Tueurs de la lune des fleurs, le prochain film de Martin Scorsese. L’acteur a partagé plusieurs tournages avec le réalisateur emblématique dans des films tels que Le loup de Wall Street ou gangs new-yorkais. Désormais, elle le retrouvera sur un tournage du film basé sur le livre éponyme de David mamie.

L’histoire est centrée sur les meurtres mystérieux de divers membres de la communauté Osage. Après avoir découvert un puits de pétrole, plusieurs habitants perdront la vie dans des circonstances qui commencent à faire l’objet d’une enquête par le FBI. DiCaprio il se mettra à la place de Ernest Burkhart. Son personnage est le neveu de William Hale, qui sera joué par Robert de niro, l’antagoniste du film.