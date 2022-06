Diablo Silence radio immortel ? Les fans se plaignent du manque de communication des créateurs

Diablo Immortel a été critiqué depuis sa sortie pour sa stratégie de monétisation avec un impact dur de pay-2-win, la boutique en jeu déroutante et les faibles chances de gemmes légendaires. Cependant, il y a peu ou pas de communication de la part des créateurs du jeu, ce qui dérange de nombreux fans.

Les créateurs de Diablo Immortal ne réagissent pas beaucoup aux critiques sévères

Quel est le problème? « Diablo Immortal » apporte le La série Diablo pour la première fois sur les appareils iOS et Android, il existe également une version PC. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet depuis le lancement Modèle de monétisation payant pour les titres mobiles parlé et écrit, qui s’appuie principalement sur la Motiver les gens à dépenser le plus d’argent possible. Seulement de Blizzard et NetEase lui-même, le Entreprises derrière Diablo Immortalvenez aussi bien que aucune déclaration sur le sujet.

Les fans sont en colère : Eh bien, les fans de « Diablo » existent depuis environ annonce et la réaction gaffe lors de l’événement il y a quelques années. Les fans purs et durs de Diablo ne voulaient pas de Diablo Immortal dès le départ. La version PC du titre mobile ne pouvait pas non plus économiser beaucoup. Peu de temps après le lancement, le Critique de Diablo Immortal mais encore une fois beaucoup plus fort.

C’est principalement parce qu’il probablement autour de 500 000 dollars américains coûts, son caractère sur le meilleur niveau possible avec le meilleur équipement pour obtenir. Qu’en est-il des cotes ridiculement basses gemmes légendaires dont vous avez besoin pour cela – qui ne s’améliore que légèrement même si vous beaucoup d’argent pour ça dépensé. Par exemple, consultez ce post 45secondes.fr :

Pas de communication? De nombreux fans de « Diablo » se demandent maintenant ce que les responsables disent réellement des critiques massives. Ne vient que d’eux presque rien.

Du moins rien qui serait considéré comme une réaction adéquate. Jusqu’à présent il n’y a pas non plus de signe d’annonce pour changer quoi que ce soit au système coûteux pay-2-win. Au contraire, il semble que tout soit correct et les créateurs ne se soucient pas vraiment de ce que les gens pensent de leur titre gratuit. C’est du moins ce que ressentent de nombreux fans, comme l’indique clairement ce post de Reddit :

Diablo Immortel est est apparu il y a environ quatre semaines et depuis lors, il n’y a eu presque aucune communication de la part des développeurs. Sur Twitter devient le jeu continuer à être annoncé et dans un post étaient les premiers dix millions de téléchargements du titre mobile célébrés.

Qu’est-ce que tu en penses? Souhaitez-vous plus de communication de la part des développeurs ? Dites le nous dans les commentaires.