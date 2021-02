Diablo 2: Resurrected est entre des mains très compétentes avec Crash Trilogy et Tony Hawk Remake Dev

Il y avait des rumeurs des semaines avant l’annonce réelle, mais cela a maintenant été confirmé: Vicarious Visions, le studio Activision qui a conçu à la fois Crash Bandicoot N.Sane Trilogy et Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2, développe Diablo 2: Resurrected.

Le mois dernier, les nouvelles de Vicarious Visions avaient été fusionnées dans Blizzard, le communiqué de presse déclarant que l’équipe serait « entièrement dédiée aux jeux et initiatives Blizzard existants ». Et nous y voilà, avec le développeur travaillant sur la nouvelle renaissance de Diablo 2 récemment révélée.

Bien que Resurrected ne soit pas un remake de base comme N.Sane Trilogy et Pro Skater, cela ressemble toujours à beaucoup plus qu’un simple remaster. Pour commencer, les visuels ont été considérablement révisés. Le monde de Diablo 2 n’a jamais été aussi détaillé, avec des modèles de personnages refaits, des actifs et un tout nouveau système d’éclairage insufflant beaucoup de vie au RPG d’action vieux de 20 ans.

Il convient de noter que le gameplay n’a pas été touché – il s’agit toujours de Diablo 2 – mais il fonctionnera à 60 images par seconde, et il est maintenant entièrement jouable avec un contrôleur (évidemment). Vous pouvez tout savoir sur le développement de Diablo 2: Ressuscité dans la vidéo que nous avons intégrée en haut de cet article. Il est immédiatement clair que Vicarious Visions a abordé ce projet avec tout le respect qu’il mérite.

En bref, il est facile de se sentir comme si Diablo 2: Resurrected est entre des mains très compétentes, en particulier compte tenu de la production stellaire de Vicarious Visions ces dernières années. Le remaster devrait sortir plus tard cette année, mais nous n’avons pas encore de fenêtre de sortie pour continuer.