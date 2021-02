Devriez-vous faire le Wayne Rooney Premium SBC dans FIFA 21? Une carte classique à bon prix

Wayne Rooney reçoit un Premium SBC en FIFA 21, une carte classée 91 avec 95 prises de vue. Anglaise, en championnat (jouer / gérer un Derby County finalement en difficulté) et disponible pour environ 400k, cette carte est d’un très bon rapport qualité-prix. La carte célèbre la carrière de Wayne Rooney et vaut la peine d’être faite pour la nostalgie ou la valeur de nouveauté, le cas échéant.

J’ai attendu d’écrire cette critique jusqu’à ce que j’aie encore quelques jeux à mon actif avec Rooney, et cela en valait la peine. Bien que les statistiques de dribbles de Rooney ne soient pas étonnantes – il n’a que 80 Balance – la carte se sent toujours bien sur le ballon. C’était le seul problème pour la carte à première vue, et ce n’est pas un problème.

Fare-toi bien, 👑 Un nouveau joueur du défi de construction d’équipes de la fin d’une époque est maintenant en ligne #FUT.# FIFA21 pic.twitter.com/2pU2yRokxS – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 2 février 2021

Sinon, les statistiques de Rooney sont fantastiques. Il a des taux de travail 4 étoiles, 4 étoiles et moyen-élevé. Avec les excellents exercices physiques, le tir et le dribble, il peut jouer à l’avant ou dans une position plus centrale. Voici un aperçu des statistiques grâce à FUTBIN:

Le domaine qui ressort vraiment est le tournage. Avec plus de 90 dans chaque statistique, cette carte se termine à peu près tout, y compris des coups assez fous en dehors des sentiers battus et des bigoudis en finesse. Vous pouvez regarder au-delà du pied faible 4 étoiles car tout le reste fonctionne très bien.

Les statistiques de dribble et de physique de Rooney sont également excellentes. Même si la carte n’a qu’un solde de 80, le calme de 99 et d’autres statistiques de dribble élevées compensent cela. Même le type de corps Stocky ne gêne pas trop Rooney dans la boîte.

La physicalité est un autre domaine où cette carte excelle. Le dribble et la torsion dans la boîte sont simplifiés avec la force 90 et l’agression 91 de Rooney. Il se battra également pour récupérer le ballon sur le bord de la surface.

La carte en vaut-elle la peine pour 400 000? Eh bien, c’est un type de carte spécial et qui célèbre toute la carrière d’un joueur. Même s’il est difficile de lier – être dans le championnat – c’est toujours une carte anglaise et vous pouvez la lier avec des icônes.

Pour l’argent, vous obtenez une assez bonne carte. Si vous considérez que la carte d’Halloween de Harry Kane compte toujours environ 1,5 million de pièces, cette carte Rooney est à peu près une évidence si vous recherchez un super attaquant anglais.

C’est également une période de FIFA 21 où vous pouvez créer des cartes via des objectifs, des SBC et des packs de mise à niveau. Si vous pouvez obtenir cette carte pour moins de 400k, c’est une bonne affaire et une bonne affaire d’EA. Probablement mieux que n’importe quel contenu TOTY…