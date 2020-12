Devriez-vous faire le Bruno Fernandes POTM SBC dans FIFA 21? Carte géniale, mais très chère

Bruno Fernandes reçoit la Premier League POTM SBC en FIFA 21 pour ses excellentes contributions aux objectifs au cours du mois dernier, et il était inévitable que a) cette carte soit brillante, et b) elle reviendrait très cher. On dirait que les deux sont devenus réalité.

Bruno, classé 91, est une carte ridicule, avec des statistiques fantastiques dans tous les domaines clés pour un milieu de terrain offensif central. Ces statistiques et la Premier League ont une prime, le SBC représentant environ 1 million de pièces sur les deux consoles.

Maintenant, la vraie question est: est-ce que ce Bruno Fernandes POTM SBC en vaut la peine? Et bien que la carte soit vraiment très bonne, je dois dire que le SBC est probablement trop cher pour la majorité des joueurs à ce stade du jeu.

Sa carte TOTGS cotée 90 est actuellement à environ 700k-800k – cette mise à niveau +1 vaut-elle encore 200k? Voici un aperçu des statistiques grâce à FUTBIN.

Tout d’abord, les points positifs. Ces statistiques de dribbles, de tirs et de passes sont irréelles. Bien que Bruno ne rentre pas précisément dans la méta (avec une agilité et un équilibre dans les années 80 et des statistiques de rythme inférieures à la moyenne), il est compensé par 98 longs plans et 94 vision. Cette carte sera capable de cingler des balles partout.

Maintenant, les négatifs. La carte TOTGS de Bruno coûte environ 700k-800k avec des fluctuations de prix. C’est le prix déterminé par le marché pour une carte de presque exactement la même qualité. Cette carte POTM reçoit un petit coup de pouce pour le tir, puis +1 à travers le tableau

Il y a deux choses à garder à l’esprit lorsque vous envisagez de terminer le POTM Bruno, a) 1 million de pièces, c’est beaucoup à couler dans une carte non échangeable, b) Fernandes obtiendra probablement beaucoup plus de cartes spéciales tout au long du cycle de vie de FIFA 21.

Votre Fernandes POTM SBC de 1 million de pièces sera probablement redondant d’ici janvier, et bien qu’EA ait été étrangement silencieuse au sujet des promotions de vacances cette année, les cartes TOTY et TOTS feront toujours exploser celle-ci.

Économisez un million de pièces et achetez le TOTGS Fernandes classé 90 si vous voulez jouer avec cette carte, et enregistrez vos pièces pour de futures promotions et cartes plus rentables.