Devrait-il y avoir de la politique dans les jeux vidéo? Nous y réfléchissons

À chaque étape du secteur, les sujets traités deviennent de plus en plus complexes. Nous réfléchissons à la politique des jeux vidéo.

La sortie de The Last of Us Part II cette année a créé beaucoup de buzz parmi les fans de jeux vidéo. Loin d’être un jeu dont la base thématique tourne autour de la politique, de nombreux joueurs ont été offensés par le prétendu message progressiste du jeu. Des mois plus tard, des lancements comme Watch Dogs Legion ou Cyberpunk 2077 n’ont pas fait que cette situation se répète malgré le ton politique clair. Il doit avoir politique dans les jeux vidéo? Jetons un coup d’oeil à ceci.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, prévenez que l’article peut contenir des spoilers pour The Last of Us Part II, Watch Dogs Legion et Cyberpunk 2077. À propos de ces jeux, vous pouvez trouver du matériel sur nos chaînes Twitch et YouTube, où nous jouons les plus récents. du moment. Mais bon, passons aux choses sérieuses

La controverse de The Last of Us Part II

Tout ce qui a entouré le lancement de The Last of Us Part II a été intimidant. Mis à part les faits historiques, parlons des critiques à l’égard de la représentation homosexuelle du jeu. Ellie, Dina et Lev nous montrent trois aspects différents de la sexualité humaine: l’homosexualité, la bisexualité et la transsexualité. Dans le cas du premier, l’orientation sexuelle d’Ellie était déjà connue dès le premier match, mais elle était à peine vue. Dans TLoU2, les goûts sexuels d’Ellie sont librement montrés, puisqu’elle a un partenaire et, évidemment, ils montrent de l’amour entre eux.

De son côté, Dina est bisexuelle, a un fils et décide de l’élever avec sa compagne, Ellie. C’est tout l’exposé qui se fait sur le sujet. Et Lev? Eh bien, à un certain moment, il est révélé que Lev est un transsexuel qui, pour cette raison même, a été expulsé de son groupe de survivants. On trouve ici un moteur narratif basé sur un thème «politique», mais rien n’y entre vraiment. Il est présent, Abby le remarque et décide de ne plus s’en soucier car ce ne sont pas ses affaires. Pourquoi les joueurs pensent-ils que c’est le cas?

Clair et simple en raison de l’homophobie ou du manque de compréhension. Pour mieux comprendre cela, je dois parler des deux autres jeux mentionnés, mais explorons celui-ci un peu plus. La sexualité est-elle une question politique? Cela ne devrait certainement pas l’être. Des questions telles que l’homosexualité, la bisexualité ou la transsexualité sont encore un peu tabou dans notre société en raison des lobbies de pression de nature traditionnelle et religieuse, qui ont réussi à politiser une question qui ne devrait pas l’être.

Dans les jeux vidéo, il y a encore des gens qui sont surpris de manipuler des personnages qui ne sont pas des hommes et des hétérosexuels ou, au contraire, des femmes sexualisées. Nous avons de nombreux jeux vidéo mettant en vedette des femmes et, de plus en plus, sans qu’elles soient sexualisées. Oui, il est vrai que peut-être que cela ne regorge pas trop dans Triple A, où des entreprises plus lâches comme Ubisoft vous laissent choisir le sexe du protagoniste malgré le fait que, par l’histoire, il est clairement axé sur le personnage féminin, comme cela s’est passé dans Assassin’s Creed Odyssey.

Alors qu’en est-il de The Last of Us Part II? Que nous ne traitons que des femmes sans choix. L’un est homosexuel et accompagne sa copine et l’autre est une femme musclée accompagnée d’un enfant transsexuel. Nous sommes passés de la gestion de Joel, figure paternelle, à la gestion de ces deux femmes. Voyez-vous le problème?

Une phrase qui a été souvent répétée était celle de «je ne peux pas me sentir identifié à une femme». Je pense que cela résume assez bien le problème que rencontrent les gens pour comprendre que les jeux vidéo sont un produit culturel. Car avant tout, The Last of Us Part II est la vision d’un ou plusieurs créatifs sur une histoire qui leur appartient entièrement et non celle des joueurs.

Watch Dogs Legion et l’État policier

Ubisoft est l’une des entreprises qui inclut le plus de politique dans les jeux vidéo. La saga Division, Watch Dogs et même Assassin’s Creed regorgent de politique. Mais je veux me concentrer sur le dernier titre de la saga des hackers.

Ils nous placent dans un Londres post-Brexit où une série de hackers ont mené une chaîne d’attaques terroristes. Les conséquences en sont le blindage presque total du pays et, plus précisément, de la ville de Londres. Pour cette armure, ils ont recours à Albion, une société de sécurité privée à caractère militariste.

Albion, avec l’utilisation de la technologie, monopolise la ville avec un système de fer de surveillance et de répression, mais aussi de propagande. Et c’est que, comme s’il s’agissait d’une dictature, nous verrons la ville inondée des logos de l’entreprise, ainsi que de ses agents.

Clairement, dans Watch Dogs Legion, le thème militariste, le contrôle des médias et la répression policière est utilisé comme axe de son récit. Des questions profondément politiques et même une vision pas trop farfelue d’un avenir pas trop lointain. Sans aller plus loin, une partie du complot se déroule dans une sorte de camp de réfugiés européen, en tissu.

Et il n’y a pas eu de controverse pour l’utilisation d’une telle question politique? Et bien non. Malgré le fait que le jeu critique ouvertement le contrôle des gouvernements sur leur population en utilisant la technologie comme arme, aucun joueur n’a été offensé ou se souciait le moins du thème politique que le jeu montre. Et c’est génial … mais pourquoi?

Il n’est pas difficile de voir où vont les tirs.

Contrôle d’entreprise Cyberpunk 2077

Très récent et controversé est le dernier jeu des gens de CD Projekt RED, mais pas à cause de son thème. Cyberpunk 2077 nous place dans un futur dystopique où les mégacorporations contrôlent tout. Dans une ville où les néons ont tué la culture traditionnelle, nous sommes constamment agressés par des publicités d’entreprise invasives.

Ils contrôlent la ville, ses habitants et sa vie. Si vous ne disposez pas d’une bonne assurance maladie Trauma Team, dites adieu à la vie. Voulez-vous améliorer une partie de votre corps par nécessité? Choisissez parmi le produit de toutes ces entreprises qui monopolisent le marché.

La vision que Cyberpunk 2077 nous montre est celle où les grandes entreprises ont mangé les petites et, parmi quelques-unes, elles contrôlent le monde. Il n’est pas difficile d’imaginer que cela se produira à l’avenir avec Google, Microsoft ou Amazon.

Mais la chose ne s’arrête pas là. Pendant le jeu, nous pourrons écouter les nouvelles radio qui racontent différents événements qui se produisent dans le monde. Qu’il s’agisse d’une guerre entre les États-Unis ou d’événements qui se produisent à l’autre bout du monde, on nous donne des indices sur la situation politique mondiale dans laquelle … rien n’a vraiment d’importance car ce sont des guerres plus ou moins préparées par des mégacorporations pour extraire le profit. Wow, l’un des plus importants est dédié à la vente de technologie militaire, telle que Militech.

Alors pourquoi cela n’affecte-t-il pas les joueurs? Ce n’est peut-être pas le thème principal et c’est pourquoi cela ne nous gêne pas, mais l’univers que nous présente Cyberpunk 2077 est fortement influencé par tout cela et il serait impossible d’imaginer le jeu sans cela.

Le jeu vidéo comme œuvre culturelle

The Last of Us Part II, Watch Dogs Legion et Cyberpunk 2077. Trois jeux sortis la même année, deux avec de fortes influences politiques et un qui ne le faisait pas, ce qui a été qualifié de propagande progressiste dans la grotte des joueurs espagnols.

Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi la représentation féminine et homosexuelle est-elle considérée comme politique et ce qui est vraiment politique ne l’est pas? J’ai du mal à imaginer comment quiconque peut être plus offensé, politiquement parlant, avec The Last of Us Part II qu’avec Watch Dogs Legion ou Cyberpunk 2077.

Et je pense avoir la réponse dans l’immaturité de l’environnement. Alors qu’au cinéma on trouve des films de toutes sortes, dans les jeux vidéo, il est plus difficile de sortir des marges établies et de faire preuve de créativité. Ubisoft sait parfaitement quelles sont ces marges, et sait que pour mettre de la politique dans son jeu vidéo, il doit la diluer dans un gameplay avec toutes les caractéristiques d’un Triple A pour que le joueur immature le remarque et rien d’autre.

CD Projekt RED sait que son jeu sera joué par un public plus mature car le thème l’est, mais il sait aussi comment en éloigner le gameplay et ajouter la formule magique du médium Triple A pour diluer une intrigue qui tourne beaucoup autour du contrôle de mégacorporations.

Et les créateurs de The Last of Us Part II savaient parfaitement quelles touches toucher pour ne pas générer de polémique avec le jeu. Avoir une représentation plus masculine, aucune inclusion sexuelle ou de genre et s’en tenir à des corps féminins normatifs étaient des ingrédients que beaucoup de joueurs offensés auraient aimé.

Mais ça c’est pas passé comme ça. The Last of Us Part II a opté pour une vision plus artistique de son travail, fuyant les clichés qui font un produit de la culture. Se rapprocher des œuvres de l’auteur et s’éloigner de la formule Uncharted. Bien sûr, c’est une option de plus, aussi respectable que la vision qu’Ubisoft veut donner à ses jeux.

Cependant, cela a eu des conséquences. Et c’est que le médium en est encore à ses balbutiements en matière de permissivité. De nombreux joueurs ont du mal à comprendre qu’un jeu peut être un produit culturel, pas un produit pour satisfaire leurs besoins récréatifs.

Les jeux vidéo sont de l’art, je pense qu’à présent personne n’en doute. La littérature et le cinéma ont des dizaines de genres, de thèmes et de visions artistiques, et petit à petit on le voit dans les jeux vidéo. Surtout aux Indes, mais de plus en plus dans le Triple A, et Death Stranding en est la preuve. Un jeu avec un budget comme celui-là avec une vision créative si marquée.

Et non, je ne dis pas que The Last of Us Part II est une œuvre d’auteur, mais il en a assez pour être un Triple A et l’un des jeux les plus attendus de la génération. Et c’est là que réside le nœud du problème. Étant un jeu beaucoup moins profond dans son traitement sexuel que Life Is Strange, il a soulevé des tempêtes de merde autour de cela parce que le jeu s’adressait au grand public, juste à l’opposé du travail de Dontnod.

Lorsque l’environnement mûrira, il cessera de considérer ce qu’il n’aime pas politique. Vous saurez respecter et apprécier la vision créative de chaque studio quelle que soit la catégorie du jeu. Petit à petit on va vers ça et de plus en plus de grands studios osent prendre le risque de sortir un jeu sous une étiquette personnelle. Le cinéma a son Hitchcock ou ses Tarantinos sans que personne ne remette en cause le message, politique ou non, qu’ils entendent lancer avec leurs œuvres. Espérons que peu à peu l’industrie du jeu vidéo aura plus de noms propres et que leurs œuvres seront de moins en moins remises en question, se considérant davantage comme une œuvre culturelle que comme un produit pour satisfaire les masses.