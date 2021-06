Devinez ce Sherlock Holmes: Chapitre un PS5, bande-annonce PS4

Il n’y a toujours pas de date de sortie ferme attachée à Sherlock Holmes: Chapter One, mais cette bande-annonce cinématographique vous fera souhaiter qu’il y en ait. A fait ses débuts dans le cadre de la Expo IGN du jour au lendemain, le clip plante le décor de la préquelle, qui voit l’enquêteur éponyme se débattre avec ses émotions alors qu’il cherche à résoudre une affaire très personnelle.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas suivi ce jeu, il se déroule en dehors de Londres, sur une île méditerranéenne du XIXe siècle. « La corruption politique et la criminalité sévissent tandis que les insulaires s’accrochent à la tradition et évitent les étrangers, ce qui rend votre travail encore plus difficile », indique le communiqué de presse. « Il y a deux côtés à chaque histoire, et les fiers insulaires ont leurs propres idées sur la vérité et la justice. C’est à vous de décider si découvrir la vérité fera plus de mal que de bien.