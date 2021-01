Développer son activité avec de nouveaux outils face à la crise

La pandémie de la Covid-19 a impacté de nombreux secteurs d’activité au cours de l’année 2020. Face à une crise sans précédent, les logiciels marketing prennent une autre dimension et jouent un rôle essentiel pour fidéliser la clientèle, transformer les visites en achats, et faire connaître votre enseigne. Tour d’horizon de ces outils innovants et de leur puissante action de levier pour booster votre entreprise.

Un logiciel marketing c’est quoi ?

Les logiciels marketing sont des programmes automatisés qui vous permettent d’améliorer la relation client sur votre site web. Au cours des dernières années, le plein essor d’internet a permis de développer des logiciels solutions accessibles et particulièrement efficaces. Quel que soit votre secteur d’activité, une bonne stratégie de vente est essentielle au développement de votre entreprise. Si cette dernière peut sembler plus intuitive au sein d’un commerce avec le rôle central des vendeurs, elle doit pouvoir être tout aussi performante sur votre site internet afin de garantir une expérience des plus qualitatives à vos clients.

Le logiciel marketing vous permet donc de mettre en place différents outils qui participent à améliorer votre relation client. Vous pouvez ainsi sécuriser les données personnelles de votre clientèles pour rassurer ces derniers et répondre aux obligations légales RGPD, automatiser votre newsletter pour une communication régulière qui invite vos clients à venir consulter fréquemment votre site internet, ou encore ajouter une boîte de dialogue à la disposition des visiteurs pour répondre rapidement et efficacement aux questions de ces derniers et transformer une simple visite en vente. Autant de possibilités pour un marketing digital performant qui vous démarque de la concurrence durablement.

Quels avantages pour votre entreprise ?

Avec des sorties hors du domicile limitées et des commerces qui ont régulièrement dû fermer, 2020 a amené de nombreuses personnes à se tourner vers le e-commerce et effectuer leurs achats en ligne. Si cette nouvelle affluence a permis à diverses entreprises de se développer, elle a aussi démontré une concurrence importante entre les différentes offres proposées sur internet. Dès lors, il devient essentiel de se démarquer en offrant une expérience unique à vos clients et une visibilité optimale de votre site internet.

Les logiciels marketing, mais aussi le marketing digital en général, vous permettent donc de faire évoluer vos outils et interfaces pour correspondre au nouveau comportement des consommateurs. Avec des solutions adaptées à vos besoins, vous développez une nouvelle force de vente en accompagnant davantage vos clients et en augmentant votre visibilité sur internet grâce à une optimisation de votre site internet. Avec une relation client de qualité et une interface conçue pour le confort du consommateur, vous multipliez les ventes et les avis positifs. Un marketing digital efficace rendu possible grâce à des logiciels marketing pertinents qui vous permettent de développer votre activité et de fidéliser votre clientèle au quotidien.

Comment installer ses outils rapidement pour booster votre activité ?

Il est toujours préférable de faire appel à des solutions professionnelles pour développer votre marketing digital. En effet, proposer de nouveaux outils à vos clients ou vos collaborateurs ne s’avère efficace que si ces derniers sont correctement mis en place et performants. Une fonctionnalité qui ralentit votre site ou qui ne peut pas être utilisé de façon récurrente ne donne pas une image de votre enseigne et impacte votre stratégie de vente. Toutefois, disposer d’informaticiens en interne qui développent pour vous des logiciels marketing est une opération coûteuse qui n’est pas accessible à toutes les entreprises. De la même manière, recourir à des logiciels payants implique des dépenses que vous n’avez pas toujours prévues, pour des fonctionnalités qui ne correspondent pas parfaitement aux besoins de votre activité.

Pour tirer le meilleur parti des logiciels marketing, vous pouvez donc utiliser des programmes open source qui seront hébergés par des entreprises spécialisées. Vous ne payez ainsi que l’hébergement et la maintenance et disposez d’outils et d’interfaces disponibles en ligne depuis n’importe quel endroit dans le monde. Une accessibilité optimale pour des logiciels marketing qui se modulent en fonction des besoins de votre entreprise. Par conséquent, vous investissez uniquement dans les fonctionnalités utiles à votre activité pour un budget maîtrisé et des performances boostées rapidement.

En résumé, les logiciels marketing sont des outils indispensables à votre représentation digitale. Devenus incontournables au cours de la pandémie, les sites internet ont plus que jamais besoin de se démarquer les uns des autres pour fidéliser la clientèle. Dans cet objectif, mettre en place de nouvelles fonctionnalités innovantes et performantes sera votre meilleur atout pour développer votre activité.