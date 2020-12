Deux missions et un budget de 100 millions de dollars: le plan ambitieux de la NASA pour explorer le Soleil et les aurores boréales

La NASA, après avoir annoncé son intention d’apporter des échantillons de Mars, vient d’éclairer au vert deux nouvelles missions importantes, avec des budgets de plus de 50 millions de dollars dans chacun d’eux. Plus précisément, ce sont deux missions héliophysiques visant à explorer à la fois le Soleil et le système qui pilote la météorologie spatiale près de la Terre. Les deux missions, promet la NASA, nous aideront à mieux comprendre le Soleil et la Terre en tant que système interconnecté.

La traduction pratique de ces missions est le pouvoir, un jour, aider les scientifiques à prévoir et à comprendre la physique qui est à l’origine des éruptions éoliennes et solaires, qui peut affecter à la fois la technologie sur Terre et les explorateurs dans l’espace. Le budget dépasse les 100 millions de dollars, 53,3 millions pour le projet de météorologie spatiale et 55 millions pour le projet lié au Soleil.

Deux gros budgets pour deux grandes missions

La NASA a annoncé l’approbation de deux nouvelles missions héliophysiques, afin de nous aider à mieux comprendre à la fois le Soleil et la météo spatiale près de la Terre. L’EUVST (Extreme Ultraviolet High Performance Spectroscopic Telescope) est un télescope solaire qui étudiera comment l’atmosphère solaire libère le vent et entraîne des éruptions de matériel solaire. En d’autres termes, vous étudierez le comportement du soleil par mesure spectrographique. Le budget des contributions de la NASA à l’EUVST est de 55 millions d’euros et l’EUVST devrait être mis en service en 2026.

Selon la NASA, la mission EUVST prendra des mesures complètes de spectroscopie ultraviolette de l’atmosphère solaire avec le plus haut niveau de détail à ce jour, quelque chose qui aidera les scientifiques à comprendre les différents processus magnétiques et plasmatiques liés à la libération d’énergie du soleil.

D’une part, il est destiné à étudier en détail les processus de libération d’énergie du soleil et, d’autre part, à analyser en détail les aurores boréales, puisque ses phénomènes peuvent interférer avec les communications terrestres.

D’autre part, EZIE (Electrojet Zeeman Imaging Explorer) étudiera les courants électriques dans l’atmosphère terrestre. Plus précisément, il étudiera ces courants qui unissent les aurores à la magnétosphère terrestre, une petite partie du complexe complexe qui constitue le système de météorologie spatiale de la Terre. Ce climat comprend à la fois l’activité solaire et d’autres facteurs.

Ils seront étudiés comme ça les changements des courants électriques circulant dans l’atmosphère terrestre, puisque les mêmes phénomènes météorologiques qui animent cette aurore (courant électrique) sont les mêmes qui peuvent causer des interférences et des problèmes dans les signaux radio et les communications sur Terre. Dans le cas de cette mission, le budget total est de 53,3 millions de dollars, prévu avant juin 2024.

