Deux franchises de films Batman distinctes fonctionneront simultanément chez Warner Bros. & DC Films

Robert Pattinson ne sera pas le seul chevalier noir en ville quand Le Batman est publié, car le plan de DC Films pour aller de l’avant est de produire non seulement un, mais deux séparé Homme chauve-souris franchises de films fonctionnant simultanément. Dans une récente interview avec le New York Times, le président de DC Films, Walter Hamada, a parlé de ces projets, confirmant qu’un nouvel acteur sera recruté pour remplacer Ben Affleck dans le DCEU tandis que Pattinson jouera toujours le super-héros dans ses propres films non connectés.

« Je ne pense pas que quiconque ait jamais tenté cela », a déclaré Hamada à propos du plan de DC Films pour amener deux Batmen différents en salles de manière cohérente. « Mais le public est suffisamment sophistiqué pour le comprendre. Si nous faisons de bons films, ils iront avec. »

Il n’est pas surprenant de voir DC Films prendre cette direction, car Joker a certainement prouvé combien d’argent il y a à gagner en racontant des histoires autonomes en dehors du DCEU. Ce film est venu quelques années seulement après que Jared Leto a fait ses débuts en tant que Joker dans Suicide Squad, donc le précédent existe déjà pour des versions alternatives de personnages établis dans le DCEU pour obtenir des films séparés. La différence ici est que le Joker de Leto n’apparaît que pour de brèves apparitions spéciales dans Suicide Squad et Justice League de Zack Snyder par opposition à obtenir son propre film solo.

La situation rappelle également les rapports selon lesquels Tobey Maguire et Andrew Garfield seront de retour en tant que versions alternatives de Peter Parker dans la suite du MCU. Spider-Man 3. Bien que cela reconnaisse les franchises précédentes mettant en vedette les deux acteurs, il n’y aura toujours qu’une seule action en direct Homme araignée série de films dans un avenir prévisible. En revanche, DC Films souhaite que deux versions différentes de Batman mènent leur propre série de films d’action réelle sans liens apparents les uns avec les autres.

Dans le DCEU, Homme chauve-souris a été joué par Ben Affleck dans Batman v Superman: l’aube de la justice et Ligue de justice. À un moment donné, Affleck prévoyait de jouer le rôle de Bruce Wayne dans son propre film solo, mais l’acteur a finalement choisi de se retirer du rôle. La sortie d’Affleck du DCEU est aussi ce qui a conduit à Le Batman se transformer en une histoire autonome avec un nouvel acteur. Il reviendra une dernière fois dans la cape et le capot pour donner à son Batman un envoi approprié Le flash en 2022, qui le réunira avec l’ancien Homme chauve-souris l’acteur Michael Keaton.

Si le remplaçant d’Affleck jouera la même incarnation de son Batman dans le DCEU, alors un solo Homme chauve-souris le film suivant cette version pourrait également intégrer d’autres personnages DCEU pour des apparitions spéciales. Cela signifie que nous pourrions voir le Joker de Leto se mêler à Batman plus longtemps qu’il n’en faut pour boire une tasse de café, ou même certains des copains super-héros de Bruce comme Gal Gadot dans Wonder Woman ou Henry Cavill dans Superman. Bien sûr, le casting du croisé coiffé pourrait s’avérer être un défi, car de nombreux fans de DCEU ont apprécié la performance d’Affleck et peuvent avoir du mal à s’adapter à un nouvel acteur dans cet univers cinématographique particulier.

Cette nouvelle nous vient du New York Times.

