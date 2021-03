D’étranges ondulations sur les collines tourbillonnantes vues dans les images Landsat-8 laissent la NASA perplexe

01 mars 2021 12:05:26 IST

Un satellite en orbite autour de la Terre a pris des photos d’un phénomène qui a déconcerté les scientifiques. Un paysage étrange vu dans les profondeurs froides de l’Arctique de la Sibérie, en Russie, près de la rivière Markha, montre des ondulations généralisées que les scientifiques ne pouvaient pas expliquer. Les images du satellite de la NASA Landsat 8 prenaient plusieurs années, et récemment partagées par l’agence spatiale sur son site Web Earth Observatory. Les images montrent des ondulations sur la terre de chaque côté de la rivière Markha, avec une alternance de rayures claires et sombres qui lui confèrent une qualité semblable à une illusion d’optique. Bien que visible pendant les quatre saisons, l’effet est plus prononcé pendant l’hiver, lorsque la neige blanche donne un contraste encore plus frappant au motif, a déclaré la NASA dans le communiqué. L’agence spatiale n’est pas tout à fait sûre de la cause du motif sur le sol sibérien.

Une explication offerte par l’agence spatiale était liée aux températures glaciales de la région. Avec de nombreuses pentes sibériennes passant 90 pour cent de l’année couvertes de pergélisol qui dégèle parfois pendant de brefs intervalles, il y a un cycle continu de gel-dégel-gel au travail. Cela pourrait prendre d’étranges motifs circulaires ou à rayures appelés sol à motifs, selon la déclaration, à mesure que les pierres se trient à chaque cycle de gel-dégel.

La NASA admet également que d’autres exemples vus de sol à motifs ont été beaucoup plus petits que le spécimen en Sibérie. L’autre explication que l’agence entreprend est l’érosion de surface. Le géologue Thomas Crafford, de l’enquête géologique américaine, a déclaré à la NASA que les rayures ressemblent à un motif de roche sédimentaire connu sous le nom de géologie du gâteau de couche, ce qui se produit lorsque la neige fondante ou la pluie descend, déchiquetant et jetant des morceaux de roche sédimentaire en tas. Les plaques de sédiments qui en résultent ressemblent beaucoup à des tranches d’un gâteau en couches.

Crafford dit que les rayures plus foncées représentent des zones plus profondes, les rayures plus claires représentant des zones plus plates. La cause exacte des rayures étranges restera un mystère jusqu’à ce que le site puisse être étudié de près.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂