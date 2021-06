Detective Conan: The Scarlet Ball – Très amusant pour les fans d’anime et de crime – Critique de film

Peu à peu, les cinémas du pays sont autorisés à rouvrir et à temps ils les prennent également KAZÉ Nuits Anime 2021 Conduisez. Au début de la série d’événements, les fans peuvent se réunir directement à deux points forts absolus avoir hâte de. L’un d’eux est Détective Conan : Le bal écarlate, dans laquelle notre petit nez doit percer un autre cas grave. Nous avons été autorisés à regarder le film d’animation et à vous dire pourquoi vous avez celui-ci À ne pas manquer.

Détective Conan : une série d’enlèvements tient Tokyo en haleine

Conan et ses amis sont excités parce que le « Bal Japonais », un nouveau train à grande vitesse, devrait commencer le Jeux Mondiaux du Sport (WSG) être inauguré. L’événement a lieu tous les quatre ans et réunit cette fois des athlètes du monde entier à Tokyo. Cependant, les préparatifs des compétitions sont effectués par un Série d’enlèvements éclipsé, car plusieurs sponsors de l’événement disparaissent sans laisser de trace. Il devient vite évident que c’est le cas Parallèles à un cas plus ancien ce qui s’est passé aux États-Unis il y a de nombreuses années.

Notre petit maître détective reprend l’enquête, bien sûr, et cette fois obtient non seulement le soutien de ses amis, mais aussi de ses amis du FBI et de son agent secret Shuichi Akai. À ce stade, nous ne voulons pas vous en dire plus sur l’histoire de « Detective Conan: The Scarlet Ball », car comme les prédécesseurs, c’est très amusant, avec les personnages principaux couverqui est derrière les événements.

Si vous n’avez pas lu/vu le manga ou la série animée depuis un moment et que vous craignez donc de ne pas pouvoir suivre le film, nous pouvons vous rassurer à ce stade. Les personnages principaux, dont le Famille Akai, sont présentés au début de l’aventure à l’écran. Même si vous ne comprenez peut-être pas toutes les allusions, cela suffit certainement pour suivre l’intrigue.

Détective Conan : personnages attachants et animations dynamiques

En plus de son mystère intéressant, l’une des plus grandes forces du film est son casting. Beaucoup personnages chéris obtenir une apparition, y compris bien sûr Ran et son Paps Kogoro ainsi que les Detective Boys. Un bon bonus pour les fans de longue date ici est que presque tous les chiffres sont encore de leur germanophone traditionnel qui continuent d’apprécier sensiblement la franchise d’anime. Comme les derniers films le doublage allemand est très bon réussi.

Shuichi Akai vise / © Gosho Aoyama / Shogakukan • YTV • TMS 1996

Cela permet également de souligner la chimie entre les personnages. Bien que l’intrigue de « Detective Conan : The Scarlet Ball » présente un rythme rapide, il y a toujours des moments où quelque chose Temps pour l’humour et la romance aussi reste, par exemple lorsque Conan / Shin’ichi et Ran sont au téléphone. Ici, il devient clair combien ils signifient l’un l’autre. C’est toujours très amusant de ruminer et de rire avec les personnages.

Mais le film a aussi beaucoup à offrir visuellement. Les faits saillants de l’animation sont inclus quelques poursuites en voiture, dans lequel Conan et le FBI recherchent des suspects, une séquence de combat dans laquelle l’un des camarades de classe de Ran peut montrer ce qu’elle peut faire, ainsi que la finale pleine d’action du film. Ces scènes sont mise en scène rapide et saisissante, en particulier l’échange de coups avec les deux des images massives ainsi qu’une belle chorégraphie peut convaincre. Le spectateur peut littéralement sentir ses poings s’entrechoquer.

Masumi et Conan sont sur la route ensemble / © Gosho Aoyama / Shogakukan • YTV • TMS 1996

Alors une aventure réussie sur tous les plans ? En fait, l’histoire du film fonctionne un peu plus simple et le cours de l’action est donc plus prévisible que dans ses prédécesseurs. Mais cela grogne à un niveau élevé, car « Detective Conan: The Scarlet Ball » propose tous les ingrédients pour une soirée cinéma amusante et divertissante. Si vous êtes un fan de la franchise, de l’anime et des thrillers policiers, ne manquez pas ce film.

« Détective Conan : The Scarlet Ball » commence le 22 juin 2021 dans les cinémas UCI participants. Au 13 juillet 2021 Cela sera suivi de représentations dans d’autres cinémas à travers l’Allemagne.