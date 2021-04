Détails sur Homelss Florida Man gagnant 10000 € sur YouTube

Être licencié de son travail dans le domaine des technologies de l’information à Plant City, en Floride, n’était pas la plus grande préoccupation de cet homme de Floride. Son plus grand souci était de savoir où lui et son fils adolescent allaient vivre et dormir.

En 2018, Lionel Barnes avait perdu son emploi, mis fin à une relation et avait du mal à joindre les deux bouts. Pendant la journée, Barnes passait de la restauration rapide à la restauration rapide empruntant le wifi gratuit pour postuler à des emplois en ligne. La nuit, son fils, Lionel Jr., dormait avec lui dans sa Mercedes de 20 ans.

C’est alors qu’il s’est souvenu de son compte Google Adsense.

Barnes a non seulement pu changer sa vie, mais il est devenu une personnalité d’Internet dans le processus. YouTube a été sa grâce salvatrice et c’est ce qu’il dit « a changé leur vie ».

Comment Lionel Barnes a-t-il utilisé YouTube pour changer sa vie?

L’homme de 41 ans était actif sur YouTube où il a publié quelques vidéos avant de devenir sans-abri. Après s’être retrouvé dans une situation désespérée, il s’est souvenu de son ancien compte Google Adsense où il lui restait un peu d’argent.

Le fonctionnement de Google Adsense est que YouTube paie ses créateurs en fonction du nombre de vues reçues par leur vidéo et du nombre de ses publicités correspondantes. Plus de vues se traduisent par des revenus plus élevés.

« J’avais 38 € là-dedans, et vous avez besoin d’au moins 100 € avant que YouTube ne paie. J’ai pensé que si je pouvais gagner 62 € de plus, je pourrais obtenir 100 € au total », a déclaré Barnes.

C’est exactement ce qu’il a fait. Il enregistrait des vidéos depuis sa voiture, sur Internet gratuit dans les magasins de Tampa, éditait les vidéos et les téléchargeait sur la plate-forme. Ses anciennes vidéos se concentraient sur des esquisses de comédie relationnelle, mais maintenant il faisait des reportages sur les rumeurs et le drame des célébrités noires.

Il a d’abord appelé sa chaîne «The Lionel Barnes Show» avant de la changer en «Lionel B Show». Tout en cherchant rapidement de l’argent sur YouTube, il postulait également pour des emplois comprenant un poste dans une station de nouvelles de Tampa Bay. Mais ils l’ont refusé.

« Je suppose qu’ils pensaient que j’étais un vrai journaliste, ou quelque chose comme ça », a déclaré le natif de Panama City.

Quand Barnes a-t-il pris sa grande pause?

Après tout son travail acharné et sa recherche d’argent, une vidéo de lui a explosé sur Internet.

Il a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne intitulée «Jay-Z Runs Up on Offset About Beyonce». Il raconte dans la vidéo comment Jay-Z était bouleversé par Offset à cause des paroles de sa chanson la plus récente à l’époque et le rappeur a affronté Offset dans les coulisses.

La vidéo a atteint un million de vues en 24 heures et, à mesure que ce nombre ne cessait de croître, Google Adsense de Barnes a fait de même. Quand il a vérifié son compte, il ne pouvait pas croire ce qu’il regardait.

« J’étais comme, il n’y a aucun moyen qu’ils m’envoient autant d’argent », a déclaré Barnes. «Ce doit être une erreur ou quelque chose du genre.»

Les 10 000 € de son compte ont été ce qui l’a fait sortir de la rue, lui et son fils. Barnes et son fils étaient assis dans le parking d’un McDonald’s en attendant que l’argent soit déposé. Ils pensaient que c’était trop beau pour être vrai.

Après l’arrivée de l’argent, Barnes savait ce qu’il avait à faire. Il les a fait sortir de la rue après trois longs mois et il en a profité pour poursuivre sa nouvelle carrière encore plus loin.

Depuis sa grande pause, Barnes a gagné plus de 350000 abonnés sur YouTube et il a accumulé plus de 90 millions de vues. Les problèmes d’argent étaient hors de la fenêtre et sa passion pour la musique semblait maintenant réelle.

Il a récemment sorti une chanson avec le rappeur EDI Mean of The Outlawz, un groupe fondé par Tupac Shakur. Il n’a encore montré aucun signe de ralentissement.

Quelle est la prochaine étape pour Barnes?

De vivre hors de la rue à maintenant apparaissant sur un panneau d’affichage numérique au-dessus de Times Square à New York, Barnes se fait un nom dans l’industrie.

« Le panneau d’affichage était super surréaliste, mais il est venu à un moment de ma vie où il semble que chaque jour est surréaliste, parce que les opportunités viennent tout d’un coup si vite », a déclaré Barnes. «Je suppose que c’est comme le dicton, il faut 10 ans pour être un succès du jour au lendemain.»

Ce YouTuber, influenceur des médias sociaux et rappeur en herbe a filmé ses propres images pilotes de sa voiture pour une nouvelle série de voitures. Avec l’argent qu’il a gagné sur YouTube, il s’est acheté la voiture de ses rêves, une Chevrolet Impala de 1972.

Que ce soit sur YouTube, Instagram ou une émission de télévision, Lionel Barnes est sûr d’être bientôt sur le radar de tout le monde, si ce n’est déjà fait.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.