Détails de l’AOC sur l’expérience de la réception du vaccin COVID-19

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a accompagné ses abonnés sur Instagram tout au long du processus d’obtention du vaccin COVID-19, après que les membres du congrès ont reçu pour instruction de se faire vacciner, cette semaine. Chip Somodevilla / La native du Bronx a partagé une vidéo d’elle se préparant pour le vaccin, l’injection et ce qu’elle a ressenti par la suite, le tout dans le but d’accroître la confiance du public dans le vaccin: «Je ne vous demanderais jamais, jamais de faire quelque chose que je n’étais pas disposé à faire fais moi-même », a-t-elle écrit. Par la suite, elle a informé les fans de ses symptômes: «J’ai une petite douleur musculaire dans le bras, ce qui n’est pas inhabituel avec n’importe quel coup. La deuxième chose que je ressens, c’est la fatigue – mais aussi, cela fait très longtemps que je n’ai pas fait de pause », a déclaré le représentant, faisant allusion à la session marathon du week-end à Capitol Hill. AOC a également expliqué en quoi le vaccin COVID-19 diffère des autres vaccins: «C’est un peu comme la différence entre si vous aviez un cambrioleur et ensuite il est entré par effraction dans votre maison et vous apprenez à le combattre par rapport à si quelqu’un vous a donné une photo du cambrioleur … Si vous voyez cette photo et que vous voyez ce type marcher vers votre maison, vous vous dites: «Oh, je connais ce type, c’est un cambrioleur» », a déclaré le jeune homme de 31 ans. Regardez la vidéo d’AOC ci-dessous. [Via]