Détails de la bêta – Ces héros sont jouables

Square Enix a révélé dans un livestream plus de détails sur la bêta de “Marvel’s Avengers” et a révélé les super-héros auxquels vous y jouerez. En plus du prologue, deux missions solo sont également disponibles, et le premier personnage qui entre en jeu après le lancement via la mise à jour a été présenté.

Vous pourrez essayer quatre héros dans la bêta de “Marvel’s Avengers”: Iron Man, Hulk, Black Widow et Ms. Marvel. Chacun a trois arbres de compétences, dont un seul peut être utilisé en version bêta. Le prologue seul, dans lequel vous apprenez à contrôler les héros, dure environ 25 minutes, rapporte Eurogamer. Ensuite, il y a deux missions solo, mais même alors ce n’est pas fini.

Prêt pour la bêta?

Après avoir terminé les deux missions, trois autres modes seront débloqués: “HARM Rooms”, “Warzones” et “Dropzones”. Vous pouvez jouer seul avec des partenaires IA ou en coopération avec d’autres joueurs. Si cela semble être une version bêta passionnante, vous devriez noter les données suivantes:

7 août : Les précommandes de la version PlayStation ont accès à la version bêta.

: Les précommandes de la version PlayStation ont accès à la version bêta. 14 août : Les précommandes des versions Xbox et PC ont accès à la version bêta, la bêta ouverte démarre pour PS4.

: Les précommandes des versions Xbox et PC ont accès à la version bêta, la bêta ouverte démarre pour PS4. 21 août: L’Open Beta est disponible sur toutes les plateformes.

Hawkeye est le premier nouvel ajout aux Avengers





En plus des informations sur la version bêta, Square Enix a également annoncé quel héros sera le premier à rejoindre les Avengers après le lancement du jeu: le maître tireur Hawkeye. Hawkeye est le septième personnage jouable du jeu aux côtés de Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow et Mme Marvel. Cependant, après la mise à jour de Hawkeye, de nombreux autres héros et contenus gratuits suivront, ce qui fera avancer l’histoire de “Marvel’s Avengers”.