Destruction AllStars Update 1.2.4 disponible maintenant sur PS5, voici les notes de patch

Les mains levées si vous jouez toujours à Destruction AllStars? Le titre multijoueur frénétique et destructeur de voitures en est encore à ses balbutiements, mais Lucid Games maintient les choses en marche avec des mises à jour assez régulières. Le dernier est maintenant disponible sur PlayStation 5.

Bien que les notes de mise à jour pour la mise à jour 1.2.4 ne soient pas très excitantes, c’est un autre pas important dans la bonne direction. Les points forts de cette mise à jour incluent une région de serveur pour l’Australie, la possibilité de modifier l’emplacement de votre serveur dans les paramètres et un tas d’autres correctifs pour les plantages de jeu.

🔷 Les joueurs doivent maintenant attendre le téléchargement complet du jeu avant de rejoindre un groupe.

🔹 Cela évite un crash où les joueurs pourraient entrer dans le matchmaking avant de terminer leur téléchargement.– Jeux lucides (@LucidGamesLtd) 17 février 2021

Jusqu’à présent, ces correctifs ont résolu les problèmes de la communauté avec le jeu, mais j’espère que des modifications et des ajouts plus élaborés seront bientôt apportés. Le développeur a promis qu’il y aurait beaucoup de nouveau contenu à venir, y compris de nouveaux personnages, modes et plus encore. Les doigts croisés ne sont pas trop loin.