Destruction AllStars PS5 Trophies Appel à Carnage si vous voulez ce platine

La gamme PlayStation Plus de février a été révélée, mais nous connaissions déjà l’un d’entre eux. Destruction AllStars a été promis comme un billet de faveur sur le service il y a des mois, et maintenant, le jeu n’est plus que dans quelques jours. L’exclusivité PS5 est un jeu d’action de combat de voiture multijoueur qui semble être une huée.

Mais qu’en est-il de ces trophées, hein? La liste est maintenant en ligne via PSNProfiles, que vous pouvez consulter via le lien. Il est difficile de juger à quel point la liste des trophées est difficile, car elle parle de réaliser divers mouvements, et nous n’avons aucune idée à quel point ils seront délicats. Cependant, à première vue, obtenir ce Platinum ne semble pas trop difficile.

Certains sont très faciles bien sûr – vous obtiendrez un ensemble de bibelots en bronze pour réussir divers tutoriels, par exemple – mais après cela, les choses s’améliorent. Tout cela semble assez simple. Essentiellement, vous devrez utiliser les 16 personnages, gagner au moins un match avec chacun et utiliser efficacement leurs capacités spéciales. Par exemple, en utilisant le véhicule héros de Dupita (vu dans la récente vidéo State of Play), vous devrez activer sa capacité Wildfire pour mettre le feu à trois adversaires à la fois. Une grande partie de la liste des trophées appelle à des actions similaires avec divers pouvoirs spécifiques aux personnages. Gagner 50 matchs en ligne peut prendre un peu de temps, mais encore une fois, il est difficile de juger à quel point ce sera difficile jusqu’à ce que nous jouions.

Dans l’ensemble, la liste semble assez faisable, mais nous devrons attendre de voir à quel point il est difficile de maîtriser les choses. D’après le gameplay que nous avons vu, les choses vont devenir assez chaotiques dans l’arène; j’espère que beaucoup de trophées apparaîtront sans que vous essayiez.

Serez-vous à la recherche du trophée Destruction AllStars Platinum? Faites tourner ces roues dans la section commentaires ci-dessous.