Destruction AllStars: d’autres joueurs vous crient dessus via le contrôleur PS5, vous désactivez donc le chat vocal

Destruction toutes les étoiles est l’un des nouveaux Jeux PS Plus en février. Vous pouvez télécharger gratuitement le jeu d’action pour votre PS5, à condition de disposer d’un abonnement PS Plus.

Dans le jeu tu chauffes avec des voitures gonflées à travers une arène et essayez de détruire vos adversaires. Si votre véhicule est détruit, vous devez chercher un remplacement à pied, ce qui est bien sûr très dangereux. Chacun des héros du jeu a ses propres véhicules et ses compétences spéciales. Cela rend tactique mais néanmoins matchs rapides et pleins d’action.

Crié par le contrôleur dans Destruction AllStars!

Ceux-ci offrent une particularité: Le contrôleur DualSense de la PS5 est utilisé comme casque. Cela signifie que vous pouvez crier dans le microphone intégré et le haut-parleur intégré lit les appels et les cris des autres joueurs. Dans « Destruction AllStars », les autres joueurs vous crient dessus via le contrôleur.

Si ce rugissement vous énerve dans le jeu, appuyez sur le bouton Playstation dans le hall du jeu. Ensuite, faites défiler jusqu’à la discussion vocale et appuyez sur le bouton carré. Alors vous changez le Chat vocal dans « Destruction AllStars » ce que vous devez répéter pour chaque match.

Ou vous vous laissez emporter et criez vous-même dans le contrôleur. Après tout, les choses deviennent chaudes dans le jeu et les émotions sont utilisées qui n’ont qu’à sortir.