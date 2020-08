“ Destiny 2 ” présente des classes de reliure d’ombre, de revenant et de béhémoth pour “ Beyond Light ”

Destin 2 Bungie

Enfin, les prochaines sous-classes Beyond Light Stasis de Destiny 2 ont des noms, et après 105 minutes d’un flux de la Gamescom, nous avons jeté un coup d’œil à une autre bande-annonce étroitement éditée montrant de nombreuses nouvelles capacités de Stasis.

Le fil conducteur de toutes ces sous-classes semble être un nouveau mécanisme de «gel» et de «bris» que nous avons aperçu dans les bandes-annonces précédentes, mais qui était en plein écran ici. Il semble que certains mouvements de votre boîte à outils gèlent les ennemis solides, puis vous pouvez les briser soit avec des capacités de suivi, soit apparemment, simplement avec des coups de feu réguliers dans quelques-uns de ces coups. Il semble que le gel des ennemis ne sera pas nécessairement une mise à mort instantanée, comme les ennemis de taille miniboss, mais je serais surpris si vous n’infligiez pas plus de dégâts aux ennemis gelés.

Alors oui, nous avons appris à l’arbre les nouveaux noms des sous-classes, et ils sont:

Démoniste – Lieur d’ombre, qui comprend un bâton Stasis qui tire des projectiles gelés.

Chasseur – Revenant, qui utilise des piolets de duel apparemment comme des armes de mêlée et ils peuvent également être lancés. Ils ont également des étoiles de projection de Stasis qui ricochent.

Titan – Béhémoth, où il se passe beaucoup de choses. On dirait qu’ils ont un coup de poing de glace de style Superman Titan par le haut, plus la possibilité de soulever des glaciers depuis le sol, plus quelque chose comme une armure de glace qui, je suppose, fonctionnera comme une sorte de protection contre les dommages.

C’est une super bande-annonce et les pouvoirs ont l’air cool, mais si j’en ai une critique, c’est que nous n’avons toujours pas vraiment apprendre autant sur Stasis ou ses pouvoirs, car j’espérais en quelque sorte un développement plus approfondi, et on me dit qu’il n’y en a pas dans le TWAB d’aujourd’hui ou quoi que ce soit. Nous avons les noms maintenant, ce qui est cool, mais c’était juste une sorte de version améliorée de la bande-annonce de Stasis que nous avons vue il y a quelque temps.

Mes principales questions pour Stasis sont de savoir comment cela fonctionne par rapport aux autres arbres du jeu. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Stasis ne suivrait pas la structure arborescente des «trois piliers» que les classes suivent maintenant, donc sinon, et nous allons dans une direction plus «RPG» avec plus de choix ouverts, comment cela fonctionne-t-il?

Comment débloquons-nous Stasis? Je suppose qu’une partie de cela entrerait dans les spoilers d’histoire, mais dans le jeu, Eris a récemment laissé entendre qu’elle pourrait être notre «tutrice des ténèbres» le moment venu, mais dans cette bande-annonce, c’était l’Exo Stranger qui parlait.

Enfin, je suis curieux d’en savoir plus sur Stasis en tant qu’élément, plus qu’une nouvelle sous-classe de Guardian. Comme les armes Stasis vont-elles également geler et briser les ennemis solides? Les anciennes races ont-elles maintenant des ennemis avec des boucliers correspondant à Stasis que nous devrons briser en utilisant des armes Stasis? Aussi, comment les Fallen in Beyond Light utilisent-ils Stasis, comme nous semblons les avoir vus le faire dans les bandes-annonces précédentes? Sont-ils la seule race à pouvoir infliger des dégâts élémentaires de Stasis?

Quoi qu’il en soit, Stasis a l’air génial, et à tout le moins, nous avons de nouvelles captures d’écran tueuses que vous pouvez voir dispersées dans cet article, ainsi que dans la bande-annonce. Au plaisir d’en savoir plus bientôt.

