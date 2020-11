"Destin 2" Crux Convergence: Jouez à l’événement Europe et rendez-le héroïque

Avec « Beyond the Light » est venu le nouvel événement public Crux-Convergence sur la lune de glace Europe pour « Destiny 2 ». Vous pouvez lire ici comment fonctionne l’activité autour d’énormes bombardiers tombés et comment vous débloquez leur variante héroïque.

L’événement Crux Convergence se déroule au hasard dans le monde ouvert de l’Europe dans les zones de Cadmus Ridge, Asterion Abyss et Eventide Ruins. Votre objectif: empêcher les soldats tombés d’atteindre trois fragments de pyramide des ténèbres et démanteler trois bombardiers tombés – des robots mech massifs et lourdement armés.

Voici comment fonctionne Crux Convergence

Les trois ‘Mechs apparaissent au début de l’événement. Ils sont protégés par des boucliers et sont initialement invulnérables. Tenez-vous dans le cercle blanc sous la première pyramide flottante. Cela démarre un compteur qui compte de 0 à 100 pour cent tant que vous vous tenez en cercle.

Défendez-vous contre les ennemis venant en sens inverse et évitez les bombardements d’artillerie occasionnels, qui sont annoncés par des cercles et des rayons rouges. Lorsque le compteur atteint 100%, le bouclier d’immunité d’un bombardier tombé disparaît. Détruisez-la, puis marchez jusqu’à la pyramide suivante et répétez le processus. Si les trois Mechs sont vaincus, l’événement est terminé et vous obtenez votre butin.

Attaquez le panneau avant des bombardiers pour exposer leur point faible.

Débloquez la variante héroïque de Crux Convergence

Pour débloquer la version héroïque de Crux Convergence, vous devez abattre les petits drones scanners volants qui gravitent autour des pyramides des ténèbres. Cependant, ils ne sont là que pour une courte période et disparaîtront pendant le processus de compte à rebours. Il est préférable de les abattre avant même de démarrer le compteur et de prendre la pyramide.

Le petit drone qui plane au-dessus de la pyramide? Oui, ça doit partir!

Si vous avez détruit tous les drones des trois fragments de pyramide et tué les trois mechs, un bombardier plus puissant apparaîtra comme le boss final. Battez-le et vous avez fait l’événement au niveau héroïque. Votre récompense: un butin nettement plus précieux.