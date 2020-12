"Destin 2": Avec ces conseils, vous pouvez vaincre les Phylaks rapidement et facilement

Vous devez vaincre Phylaks dans « Destiny 2: Beyond the Light » dans le cadre de la campagne et de la chasse à l’empire. Si vous savez comment fonctionnent les phases de boss et quelles armes vous devriez mieux retirer, ce n’est pas si difficile à craquer. Nous avons quelques conseils pour faire des Phylaks des proies faciles.

Dans le cadre de la campagne « Au-delà de la lumière », vous affrontez Phylaks, un officier de la Maison de la Rédemption, dans une chasse à l’empire. Elle a quelques astuces dans sa manche qui peuvent rapidement vous coûter la vie si vous êtes imprudent. Cependant, si vous suivez quelques petites règles, vous pouvez les mettre en œuvre rapidement et avec peu d’effort.

Comment fonctionne la phase de boss avec Phylaks?

Si vous avez atteint la fin de la mission et que vous affrontez Phylaks en tant que boss final, la première phase de boss commence. Phylaks appelle des renforts et certains petits ennemis apparaissent. Vous devriez le faire avant d’attaquer le boss. Quand les petits ennemis ont fini, c’est au tour de Phylaks.

Attention à la glace! Phylaks essaie de vous figer définitivement avec la stase. Si elle vous surprend, cela équivaut à une condamnation à mort. Par conséquent, continuez toujours à bouger un peu et évitez les cristaux de stase que cela crée.

La première phase des dégâts est terminée lorsque vous avez pris des Phylaks environ un tiers de leur vie. Ensuite, le sol disparaît sous vos pieds et Phylaks se téléporte à un autre niveau. Sautez sur les plates-formes qui apparaissent devant vous pour éviter de vous retrouver dans le lac Radiolaria, ce qui vous causera des dégâts.

A lire : Les premières famines induites par la pandémie de coronavirus sont déjà aux portes du monde, prévient l'ONU Phylaks est initialement immunisé dans les deuxième et troisième phases de dégâts. Vous devez d’abord vaincre les petits monstres pour les rendre vulnérables.

Dans la deuxième phase de dégâts, Phylaks n’est pas initialement sur votre plate-forme, mais à un niveau éloigné au-dessus de vous, elle est également immunisée et vous tire dessus avec un fusil de précision. Vous devez d’abord tuer les petits ennemis, en évitant leurs tirs. Puis Phylaks se téléporte vers vous et la prochaine phase de dégâts commence.

Si vous avez à nouveau retiré un tiers de son énergie vitale, Phylaks se téléporte à un niveau encore plus élevé. Remontez les escaliers et essayez de ne pas tomber dans le lac Radiolaria. Si vous tombez, sautez rapidement sur un sol solide. Puis vaincre les petits ennemis pour attirer les Phylaks de leur haut piédestal, d’où ils vous tireront dessus. S’il est en panne, la dernière phase de dégâts commence. Ensuite, vous avez survécu au combat.

Battez les Phylaks rapidement et facilement: quelles armes en valent la peine?

Phylaks n’a aucune chance contre les épées, surtout pas contre le procès ou la guillotine qui tombe.

Phylaks n’est pas une patronne particulièrement persistante et lui donne la vie rapidement si vous jouez les bonnes armes. Vous faites beaucoup de dégâts avec:

Guillotine tombante (épée)

La complainte (épée)

Anarchie (lance-grenades)

Xenophage (mitrailleuse)

Couper avec une épée s’est avéré être la meilleure technique. Les phylaks sont particulièrement faciles à étourdir, c’est-à-dire à sortir de leur attaque prévue. Il ne vous attaque pas de cette manière, ne crée pas de cristaux de stase et peut être blessé sans résistance.

Et si je n’ai pas ces armes?

Avec l’épée « Die Klage », vous pouvez tuer des Phylaks en quelques secondes – si nécessaire, toute autre épée avec un certain avantage fera de même.

Vous n’avez aucune de ces armes dans votre arsenal? Pas de problème, il existe définitivement des alternatives. Par exemple, vous pouvez utiliser n’importe quelle épée dotée de l’avantage « lame tourbillonnante », même si elle n’est rare qu’en bleu. Si vous frappez avec votre petite attaque à l’épée, un buff de dégâts s’empilera alors qui peut atteindre un maximum de 5x. Ensuite, vous frappez avec votre lourde attaque à l’épée et infligez beaucoup de dégâts supplémentaires.

Si vous maîtrisez bien un fusil de sniper, ces armes valent également la peine:

Adoré

Ombre portée

Le fardeau d’Izanagi

Murmure du ver

Ceux qui osent s’approcher des Phylaks peuvent également utiliser un fusil de chasse et leur tirer dessus au visage (leur point faible). Mais il y a un risque qu’elle vous écrase hors du terrain.

Génial: stase ou mise au point lumineuse?

Stasis n’est pas un mauvais choix, surtout si vous avez équipé la grenade Spring Lightfield.

Toute concentration qui peut étourdir les Phylaks – c’est-à-dire interrompt leurs capacités – ou les aide à faire plus de dégâts est utile dans la mission. Si vous jouez avec la stase, la grenade à champ lumineux de printemps en vaut la peine. Cela crée un nuage de glace autour des phylaks et les ralentit. S’il y reste, il gèle et est complètement sans défense.

Si c’est la première fois que vous jouez au combat contre les Phylaks dans la campagne, vous n’avez pas encore accès à la stase. Ces alternatives de focus sont disponibles:

Chasseur: Choisissez « Trapper’s Way » et attachez le boss avec votre arc. Cela augmente les dégâts et les Phylaks restent étourdis en même temps.

Choisissez « Trapper’s Way » et attachez le boss avec votre arc. Cela augmente les dégâts et les Phylaks restent étourdis en même temps. Titane: Sélectionnez « Code du feu forgé » et faites brûler les Phylaks d’un coup de marteau. Cela provoque des dommages critiques sur tout le corps. Alternative: créez une bulle avec « Code du protecteur ». Cela donne une bonne augmentation des dégâts et protège contre les attaques.

Sélectionnez « Code du feu forgé » et faites brûler les Phylaks d’un coup de marteau. Cela provoque des dommages critiques sur tout le corps. Alternative: créez une bulle avec « Code du protecteur ». Cela donne une bonne augmentation des dégâts et protège contre les attaques. Démoniste: Choisissez « Harmonie de la grâce ». Le puits de brillance augmente les dégâts du boss et vous confère un bouclier supérieur. Particulièrement astucieux: sauvegardez les puits jusqu’à la dernière phase de dégâts, puis placez-les juste à côté des phylaks et abattez-les avec une épée en quelques secondes.

Sommaire