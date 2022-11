Désenchantés 2 est déjà sur Disney+ et c’est le film musical dont on avait tous besoin

PAS DE SPOILERS

La suite de Enchantée Il a été créé sur Disney + il y a quelques heures et dans cette note, nous vous expliquons pourquoi vous devriez le voir. Connaître tous les détails sans spoilers.

©Disney+Amy Adams dans Désenchanté 2

15 ans se sont écoulés depuis Disney a créé Enchantée avec Amy Adams et Patrick Dempsey comme protagonistes. Et maintenant la maison de la souris ravive la magie d’Andalousie avec l’arrivée de désabusé, la suite de ce film qui nous a tous fait découvrir un conte de fées. Le film est arrivé sur Disney+ il y a quelques heures à peine et je peux affirmer avec ferveur que ce sont ces retrouvailles avec l’enfance dont ceux d’entre nous qui ont grandi avec le film original avaient tant besoin.

Disney + a fait de son mieux et eux aussi Patrick Dempsey et Amy Adams avec son retour à désabusé. Incarnant à nouveau Giselle et Robert, les acteurs se lancent dans une nouvelle aventure qui enchante, divertit et s’aide à jouer avec cet enfant intérieur. Bien qu’avant de commencer à élaborer sur ce qu’est le film lui-même, je veux raconter son histoire car il est digne d’un conte de fées, de princes, de princesses et de méchants partout.

Désenchanté 2, cette fois, se concentre sur l’après « le bonheur pour toujours » de Robert et Giselle. Cela fait 15 ans depuis leur mariage et ils forment une famille heureuse, mais comme tout dans le monde réel, leur vie ne se termine pas après avoir été heureuse pour toujours. Eh bien, sa famille a continué de s’agrandir et ils ont eu une fille de plus, Morgan a grandi et est adolescente. Ils ont tous une vie de banlieue typique, même si tout n’est pas comme il paraît.

Giselle (Amy Adams) est toujours amoureuse de la vie de conte de fées, se sentant ennuyée et déprimée par son cadeau. C’est pourquoi, à la recherche d’un changement, ils déménagent en banlieue, laissant New York derrière eux. Mais cela leur pose certains problèmes : Margot est en pleine rébellion et Giselle se retrouve dans un rôle qu’elle n’aime pas du tout : celui de belle-mère. Alors il décide de changer sa vie et d’en faire un conte de fées.

Et c’est là que ce jeu de l’enfance, de l’âge adulte et change avec une excellente performance d’Amy Adams. L’actrice a encore une fois capturé l’essence du personnage, mais cette fois en mélangeant deux personnalités qui lui correspondent parfaitement. À la fois, son duo avec Patrick Dempsey c’est encore un succès. Avec un style unique, ils enchantent le public et le font tomber amoureux de leurs drôles d’occurrences, mais plein de musique de style Disney.

D’autre part, il convient de noter que l’arrivée de Maya Rudolph comme Malvina Monroe C’est un complément parfait pour faire de ce film une histoire typique du bien et du mal. C’est elle qui change tout. Bien qu’il ne soit pas possible d’oublier le grand rôle de Jason Marsden et Idina Menzel dans le rôle d’Edward et Nancy, qui, avec leur ingéniosité et leur amour magique, sont la touche comique de l’histoire.

C’est-à-dire, peu importe comment désabusé il échoue sur certains aspects techniques, comme ses effets spéciaux, qui à plus d’une occasion montrent qu’ils ne sont pas réels, le reste est totalement parfait. La musique accompagne, la spontanéité et la tendresse des protagonistes sont idéales et le scénario est encore meilleur. Ce n’est pas seulement à cause de sa fluidité, mais aussi à cause de son ordre et de son déchaînement dans lequel il combine très bien tout : le musical, avec le drame, la tendresse et le rire.

Sans doutes un retour de Disney qui était nécessaire, mais laisse aussi la barre très haute pour les films de la maison de la souris qui sont prêts à revenir. Bien, désabusé 2 capturé l’essence de Enchantée et il a réussi à jouer avec cette mémoire allant au coup dur et concis : la nostalgie. Et un message clair : après le « bonheur pour toujours », il y a une vie à vivre, mais le bonheur se choisit soi-même.

