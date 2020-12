Désactivé pour Adobe Flash Player: vous devez le considérer maintenant

La fin de Flash Player d’Adobe est scellée depuis plusieurs années – mais d’ici la fin de 2020, Flash sera enfin de l’histoire. Après cela, vous ne pourrez plus accéder à aucun contenu Flash. Nous expliquons ce que vous devez savoir sur la fin de Flash Player, autrefois populaire.

En 2017, Adobe a annoncé que Flash prendrait fin d’ici la fin de 2020 – la fin de la technologie était déjà en vue en 2015. La technologie Flash était très populaire, en particulier au tournant du millénaire, et une grande partie du contenu multimédia sur Internet reposait sur le code de la plate-forme Adobe. Mais le 31 décembre, Flash sera terminé pour de bon, ce qui est une bénédiction, surtout compte tenu de l’amélioration de la sécurité. Adobe recommande déjà activement de désinstaller Adobe Flash dans les fenêtres de notification.

Le 31 décembre 2020, la dernière heure a sonné pour Flash.

Qu’arrivera-t-il à Adobe Flash le 31 décembre 2020?

À partir de ce jour, Adobe mettra enfin fin à son support d’Adobe Flash. Cela signifie: il n’y aura plus de correctifs de sécurité, l’utilisation de la technologie sera dangereuse. À la date limite, Adobe arrêtera également de télécharger et de distribuer le Flash Player; vous ne pourrez plus télécharger la dernière version et les versions antérieures à partir de cette date. Des pages comme Chip, qui ont une bibliothèque de téléchargement étendue, ne rendront alors plus le Flash Player disponible au téléchargement.

Que se passe-t-il lorsque j’installe Flash Player?

Si vous conservez le Flash Player ou le téléchargez depuis n’importe quelle source après l’expiration du support, cela ne vous servira à rien. Adobe bloquera automatiquement tout le contenu Flash à partir de 2021, même si Flash Player est toujours installé sur votre ordinateur. Les grands navigateurs comme Chrome ou Firefox ne fournissent plus de contenu Flash par défaut, mais l’exécution devait être activement confirmée à chaque fois.

Désinstaller Flash Player: voici comment

Pour Windows 10:

Téléchargez d’abord le programme de désinstallation directement depuis Adobe.

Fermez tous les navigateurs et programmes utilisant Adobe Flash.

Appelez maintenant le programme de désinstallation d’Adobe que vous venez de télécharger.

Suivez les instructions à l’écran pour supprimer complètement Adobe Flash de votre ordinateur.

Pour Mac:

Vérifiez d’abord la version de macOS que vous avez installée.

Pour ce faire, cliquez sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche puis sur «À propos de ce Mac».

Pour macOS 10.6 et supérieur, téléchargez cet outil.

Pour macOS 10.4 et 10.5, téléchargez cet outil.

Pour macOS 10.3 et versions antérieures, c’est la voie à suivre.

Ouvrez le programme de désinstallation et suivez les instructions à l’écran.

Sommaire