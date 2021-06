Des vues alléchantes de Pluton suggèrent une surface active mais ne seront plus vues avant 161 ans

Pendant un bref instant en juillet 2018, le système solaire s’est aligné pour montrer à la Terre le disque entièrement éclairé par le soleil de Pluton , un arrangement qui ne se reproduira plus avant 161 ans.

La planétologue Bonnie Buratti était prête : elle attendait depuis une décennie l’occasion d’apercevoir ce spectacle rare dans l’espoir de combler une lacune dans les connaissances que même les connaissances soigneusement planifiées Nouveaux horizons la mission ne pouvait pas s’attaquer. Le résultat est un tracé énigmatique de la lumière de Pluton et de sa lune, Charon.

« Nous avons saisi cette opportunité unique dans une vie – eh bien, c’est une fois dans plus d’une vie, une fois en deux siècles – l’opportunité de voir Pluton pleinement illuminé », Buratti, qui travaille au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie et est l’auteur principal sur un nouveau document présentant les observations, a déclaré 45secondes.fr.

Observations d’un système solaire corps au niveau et autour du point de son illumination maximale permettent aux scientifiques de mesurer ce qu’ils appellent la » surtension d’opposition « , une augmentation soudaine de la luminosité d’un objet lorsqu’il est pleinement éclairé, disproportionné par rapport à la tranche supplémentaire de la surface éclairée.

Et la surtension d’opposition n’est pas seulement un curieux phénomène optique : les scientifiques pensent que le modèle de la surtension est influencé par la densité de matière à la surface d’un monde. « En regardant à quel point un objet s’éclaircit lorsqu’il est plein, vous pouvez dire quelque chose sur la texture de la surface et à quoi ressemble la surface – est-elle duveteuse ? Est-elle enneigée ? Est-elle compacte ? » dit Buratti.

Par exemple, la montée de l’opposition du pleine lune est causée par le régolithe lâche et poussiéreux à sa surface, a-t-elle déclaré. « Ces particules projettent des ombres et ces ombres disparaissent rapidement à mesure que le visage s’illumine pour l’observateur. »

Un Pluton entièrement illuminé est difficile à attraper depuis la Terre en raison de l’inclinaison de l’orbite de la planète naine par rapport à la nôtre. Les observateurs du ciel utilisent le terme « opposition » pour désigner le moment de l’année terrestre où un objet particulier du système solaire apparaît à l’opposé du soleil dans notre ciel. Cependant, un corps céleste n’apparaît pas nécessairement complètement illuminé à ce moment-là, en particulier quelque chose comme Pluton qui est souvent au-dessus ou au-dessous du plan de l’orbite terrestre autour du soleil.

D’où l’attente de 161 ans pour la prochaine opportunité de ce type et le soin de Buratti de prendre note de l’opportunité 2018 si longtemps à l’avance. Elle et ses collègues se sont arrangés pour utiliser le télescope Hale de 200 pouces au Observatoire Palomar près de San Diego. Le télescope Hale est équipé d’un système optique qui pourrait séparer Pluton et Charon, plutôt que de voir une goutte des deux mondes.

Et l’équipe a réussi à capturer des observations super-éclairées de Pluton le 12 juillet 2018, ainsi que d’autres jours de ce mois et en juillet 2019. Buratti et ses collègues avaient prévu d’autres mesures pour l’été dernier, mais le Pandémie de covid-19 fermer l’observatoire.

Les chercheurs ne sont toujours pas autorisés à utiliser le télescope en personne, mais finalement, Buratti et ses collègues ont à nouveau des observations sur le calendrier, à partir de samedi (19 juin). Elle espère que ces mesures, ainsi que d’autres le mois prochain et en octobre, clarifieront comment se produit la poussée d’opposition de Pluton, donnant aux scientifiques les détails dont ils ont besoin pour comprendre ce qui pourrait se produire au sol pour provoquer l’effet visuel.

Buratti a déclaré qu’elle soupçonnait que la forte poussée d’opposition était liée à la dynamique du monde découvert par le vaisseau spatial New Horizons lors de son survol de 2015. « Pluton est beaucoup plus actif que nous ne le pensions », a-t-elle déclaré. « Nous avons vu des choses que nous n’avions jamais vues auparavant. »

C’est le premier monde du système solaire au-delà de la Terre connu pour abriter des glaciers, par exemple. Les glaces se vaporisent et regelent, se déplaçant parfois entre Pluton et Charon Dans le processus. « Il pourrait y avoir de la neige dessus [Pluto], il y a beaucoup de givre qui se déplace, il peut avoir une surface texturée et vraiment pelucheuse. »

Bien que l’alignement relativement proche du survol du vaisseau spatial et de l’illumination totale de la Terre soit une pure coïncidence, Buratti a déclaré que la combinaison d’observations est un autre exemple de la façon dont la science planétaire se développe mieux lorsqu’elle utilise des outils au sol et dans l’espace en tandem.

New Horizons a vu des vues illuminées de nuit et à mi-chemin de Pluton pendant sa manœuvre, a-t-elle noté, mais n’a pas pu voir le disque entièrement illuminé en raison de la trajectoire de son bref survol. « Vous le combinez avec ces observations au sol et vous avez tout, vous avez le package complet », a-t-elle déclaré. « Ce sont totalement complémentaires. »

Et pour Buratti, les nouvelles observations sont un rappel poignant de son propre travail lors du survol de New Horizons, car il est rare que les scientifiques utilisent un équipement suffisamment puissant pour différencier Pluton et Charon lorsqu’ils observent la paire depuis la Terre.

« Nous avons vu Pluton et Charon séparément pour la première fois depuis la rencontre », a déclaré Buratti. « C’est un peu émouvant pour moi … Voici une chose qui n’était qu’un point de lumière, et puis dans un jour ou deux, cela devient ce monde géologique et vous vous sentez comme si vous y étiez. C’est une chose intime. Mais alors ça redevient un point. »

Les observations sont décrites dans un document publié le 8 juin dans la revue Geophysical Research Letters.

