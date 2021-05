Des visons zombies abattus à cause d’un coronavirus «  sortent  » de fosses communes

L’année dernière, le Danemark a abattu des millions de visons d’élevage après que des infections à coronavirus se sont déclarées parmi les animaux. Mais dans les mois qui ont suivi, des carcasses de vison enterrées à la hâte ont commencé à s’élever du sol, propulsées vers le ciel par les gaz suintant de leur chair en décomposition, selon des reportages.

En novembre 2020, les autorités danoises ont annoncé un plan d’abattage de tous les visons d’élevage dans le pays après que plus de 200 fermes ont signalé SRAS-CoV-2 infections chez leurs animaux, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Le virus, qui cause le COVID-19 chez l’homme, avait détecté des mutations en se propageant parmi les visons, et les autorités danoises craignaient que le virus mutant ne se propage aux humains et aggrave le problème. pandémie .

« L’autre domaine à craindre est que ce virus se propage dans un animal hôte qui devient un réservoir régional ou local d’infections virales », Jonathan Runstadler, professeur au département des maladies infectieuses et de la santé mondiale à la Tufts University Cummings School of Veterinary Médecine au Massachusetts, a déclaré à NBC News en décembre. Quelques milliers de visons s’échappent des fermes danoises chaque année, de sorte que certains visons infectés auraient pu potentiellement s’aventurer dans la nature et transmettre le virus à d’autres animaux, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Citant ces préoccupations, le gouvernement danois a publié son ordre début novembre 2020 et, le 25 novembre, « les visons des 289 fermes de visons touchés et les fermes situées dans une zone assignée ont été abattus », selon l’Organisation mondiale de la santé (QUI). La plupart des quelque 17 millions de carcasses de vison ont été brûlées dans des incinérateurs de déchets, mais en raison de leur capacité limitée, environ 4 millions de visons ont été enterrés dans des zones militaires de l’ouest du Danemark, . a rapporté .

L’une des fosses communes se trouve près d’un lac de baignade et l’autre près d’une source d’eau potable, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la contamination de l’eau par les résidents locaux, a rapporté .. Et peu de temps après leur enterrement initial, les carcasses de vison ont commencé à pousser à travers le sol, comme une scène tirée d’un mauvais film de zombies, a rapporté NBC News.

En réponse à cette catastrophe, le gouvernement danois a décidé de fouiller les fosses communes de visons, à partir de mai 2021, et ce plan est enfin en cours, a rapporté .. Selon le plan, les 4 millions de visons seront déterrés et brûlés dans 13 usines de chauffage central à travers le Danemark d’ici la mi-juillet.

