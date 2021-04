Des «  vers fous  » ont envahi les forêts de 15 États et les scientifiques sont inquiets

Certains les appellent vers fous . Choisissez-en un et vous comprendrez pourquoi, alors que le creepy-crawly secoue, se tord et jaillit de votre main. (Il peut même laisser sa queue derrière lui, comme un sombre souvenir.) Et maintenant, les scientifiques découvrent que les frétilleurs se sont répandus dans au moins 15 États à travers les États-Unis.

Les vers du genre Amynthas – également connus sous le nom de vers de serpent, de vers sauteurs asiatiques et de sauteurs de l’Alabama, selon Magazine Smithsonian – sont un terrain très envahissant qui s’est rendu pour la première fois en Amérique du Nord au 19e siècle, rangé sur des navires transportant des plantes et de la terre. Depuis lors, ils se sont répandus, enfin, comme des fous, et ont maintenant été aperçus dans plus d’une douzaine d’États, dont le Minnesota, le Wisconsin, le Missouri, l’Illinois, l’Iowa, le Nebraska, l’Ohio, le Texas, la Louisiane, l’Indiana, le Kansas, l’Indiana, Kentucky, Tennessee et Oklahoma, Newsweek.com signalé.

Ils ressemblent à des vers de terre communs, seulement plus petits et de couleur brunâtre. Cependant, leur réputation est bien plus sinistre. Les vers fous adultes se reproduisent rapidement et sans partenaire, pondant des couvées d’œufs de la même couleur que le sol, selon Smithsonian. Une fois qu’ils éclosent, les vers dévorent rapidement les nutriments de la couche arable autour d’eux, laissant derrière eux un désordre lâche et granuleux qui ressemble à du marc de café.

Ce sol appauvri en nutriments s’érode rapidement, laissant peu de nourriture aux plantes indigènes ou aux espèces concurrentes de vers et de champignons, Brad Herrick, écologiste à l’Université du Wisconsin-Madison, a dit à PBS Wisconsin .

« Une chose que nous avons remarquée … est que ces vers de terre, non seulement modifient-ils la structure du sol et la dynamique des nutriments dans le sol, mais ils déplacent également d’une manière ou d’une autre d’autres espèces de vers de terre qui sont déjà là », a déclaré Herrick.

On ne sait pas exactement comment les vers continuent de se propager à travers le pays. Selon un Article de janvier 2020 dans The Atlantic , les scientifiques pensent que les vers pourraient faire de l’auto-stop de l’autre côté des frontières de l’État dans des plantes importées, sur les bandes de roulement de pneus de camion, en s’accrochant à des équipements d’aménagement paysager ou même en naviguant sur les voies navigables (leurs cocons peuvent voyager étonnamment loin dans l’eau).

Les chercheurs étudient toujours les effets à long terme de ces vers très envahissants sur les forêts d’Amérique du Nord – mais, à court terme, il est clair que ce sont de mauvaises nouvelles pour le sol et les vers indigènes qui y vivent.

Pour l’instant, il n’y a pas de bon moyen de contrôler leur propagation dans les forêts qu’ils ont déjà infestées, selon Newsweek, mais il existe des conseils sur ce qu’il faut faire si vous en repérez une dans votre jardin. Placez simplement les vers adultes que vous trouvez dans un sac, laissez-les au soleil pendant 10 minutes, puis jetez-les. Si, c’est-à-dire, ils ne sautent pas de vos mains en premier.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.