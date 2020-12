Des scientifiques russes explorent un lien prometteur entre le vaccin BCG et l’immunité Covid-19 explorés dans une revue de recherche

L’étude affirme qu’il est possible que le vaccin BCG ne soit pas aussi efficace chez les adultes qui n’ont pas été vaccinés que les enfants.

Un flacon du vaccin BCG. Courtoisie d’image: GAVI Alliance

Une équipe de recherche de l’Université de Saint-Pétersbourg, en Russie, a trouvé un lien entre les pays où le vaccin bacille Calmette-Guérin (BCG) est administré à long terme et régulièrement, et la gravité du COVID-19 infection et mortalité. Analyse d’une centaine d’articles universitaires et statistiques publiées sur l’incidence du COVID-19 dans divers pays du monde, les données ont montré que la propagation du nouveau coronavirus l’infection se produit plus lentement là où il y a un grand pourcentage de personnes vaccinées contre la tuberculose avec le vaccin BCG.

Les données analysées proviennent de Finlande, de Chine, du Japon, de Corée, ainsi que de pays d’Europe de l’Est, d’Asie centrale et du Sud, d’Afrique et de l’ex-URSS.

« Le taux de mortalité s’est avéré plus faible dans les pays et les zones où les programmes nationaux de vaccination vaccinale ont eu lieu pendant une longue période ou se poursuivent aujourd’hui, en particulier si les revaccinations étaient pratiquées », ont déclaré les chercheurs dans un communiqué de presse Vendredi.

Les tendances observées dans les données suggèrent également que l’effet de l’immunité liée au BCG contre le COVID-19 provient de l’influence précoce et à long terme de la souche vaccinale sur le système immunitaire, c’est-à-dire si elle est prise à un jeune âge et selon le calendrier de vaccination approprié. Cet effet « adjuvant » supplémentaire – dans lequel la réponse du système immunitaire est renforcée de manière non spécifique – pourrait agir contre plusieurs antigènes, y compris des antigènes infectieux comme le COVID-19 .

« L’agent causal du nouveau coronavirus l’infection et le BCG ont des peptides communs, ce qui signifie que l’induction de l’immunité croisée est possible », a déclaré l’une des auteurs de l’étude Iana Ivashkevich, diplômée du programme de physiopathologie générale en ligne de l’Université de Saint-Pétersbourg. cité comme disant.

De nombreux essais cliniques du vaccin BCG sont en cours et des essais sur son utilisation dans la prévention du nouveau coronavirus l’infection est explorée dans différentes conditions. Les chercheurs expliquent que la possibilité de vaccination par le BCG diminue la transmission et la gravité du COVID-19 est activement explorée dans les études d’équipes de recherche internationales des États-Unis, d’Allemagne, du Canada, d’Inde et d’Iran.

Bien que l’effet de la vaccination par le BCG chez les adultes reste à déterminer, les chercheurs ont déclaré qu’il est possible que le vaccin ne soit pas aussi efficace chez les adultes qui n’ont pas été vaccinés que les enfants.

«Il y a des raisons de croire que chez les adultes et les personnes âgées qui n’ont pas été vaccinés dans la petite enfance, l’effet de l’administration tardive du vaccin sera nettement moindre», a expliqué le Dr Leonid Churilov, chef adjoint du laboratoire de la mosaïque de l’auto-immunité et chef de le Département de pathologie de l’Université de Saint-Pétersbourg.

Cependant, il existe également des études contradictoires selon lesquelles le vaccin BCG était moins efficace mais réduisait tout de même la gravité de l’infection chez les adultes.

« … il existe des documents de recherche de scientifiques des Pays-Bas, où le BCG n’est pas administré pendant l’enfance. Ils indiquent que l’administration de BCG à des adultes n’aggrave pas et atténue peut-être quelque peu l’évolution de la maladie en cas d’infection par le nouveau coronavirus. », A ajouté Churilov.

La revue de l’étude a été publiée dans la revue académique Juvenis scientia.

