Des scientifiques repèrent 6 mondes extraterrestres en orbite autour d’une étoile dans une harmonie étrange – mais précise

Les planètes autour d’une étoile appelée TOI-178 savent garder un rythme – si facilement, en fait, que les scientifiques ont pu découvrir de nouvelles mondes extraterrestres en déchiffrant la musique du système.

Les astronomes examinent les données de la NASA Satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit (TESS) a découvert trois planètes autour d’une étoile baptisée TOI-178 (TOI signifie TESS Object of Interest). Et lorsque les scientifiques ont examiné ces observations de plus près, ils ont réalisé que les mondes semblaient garder le temps les uns contre les autres. Ils ont donc recruté d’autres instruments – et découvert que le système héberge au moins six planètes, dont cinq coïncident avec les autres. Et contrairement à ceux des autres systèmes synchronisés, les planètes sont un sac inhabituellement mélangé.

« C’est la première fois que nous observons quelque chose comme ça », Kate Isaak, scientifique du projet pour l’Agence spatiale européenne Caractérisation du satellite exoplanète (CHEOPS), l’un de ces instruments supplémentaires, dit dans un communiqué publié par l’Université de Berne en Suisse. «Dans les quelques systèmes que nous connaissons avec une telle harmonie, la densité des planètes diminue régulièrement à mesure que nous nous éloignons de l’étoile. Dans le système TOI-178, une planète terrestre dense comme la Terre semble être juste à côté d’une planète très pelucheuse avec la moitié de la densité de Neptune, suivie par une très similaire à Neptune. «

En relation: 7 façons de découvrir des planètes extraterrestres

Représentation artistique du système TOI-178. (Crédit d’image: ESA)

Inspirés par les mystérieuses données TESS montrant trois planètes à un rythme étrange, les scientifiques à l’origine de la nouvelle recherche ont recruté des instruments supplémentaires aboutissant à une douzaine de jours d’observation avec le télescope CHEOPS.

D’après ces observations, le système TOI-178 semblait inclure cinq planètes, qui tournaient autour de l’étoile tous les 2, 3, 6, 10 et 20 jours. Mais pour les scientifiques, il semblait y avoir une lacune dans cette séquence: ils pensaient qu’il devrait y avoir une autre planète dans le système, celle-ci en orbite tous les 15 jours.

De retour à CHEOPS, les chercheurs sont retournés, même s’ils ont failli manquer l’occasion d’étudier le système en détail. Tout comme CHEOPS devait effectuer des observations cruciales sur le TOI-178, le satellite a dû s’éloigner d’une collision potentielle avec un morceau de débris spatiaux .

Malgré l’appel serré, tout s’est bien passé à la fin.

« À notre grand soulagement, cette manœuvre a été effectuée très efficacement et le satellite a pu reprendre les observations juste à temps pour capturer la mystérieuse planète qui passe », a déclaré Nathan Hara, astrophysicien à l’Université de Genève et co-auteur de la nouvelle recherche. dans la déclaration. « Quelques jours plus tard, les données indiquaient clairement la présence de la planète supplémentaire et confirmaient ainsi qu’il y avait bien six planètes dans le système TOI-178. »

Il s’avère que les plus intimes de ceux-ci marchent sur un rythme différent, mais les cinq orbites extérieures sont en harmonie les unes avec les autres. Pour chaque orbite complète du monde le plus extérieur, la suivante en accomplit les trois quarts d’une orbite, le monde du milieu dans la séquence fait deux boucles, puis une planète qui fait trois orbites, puis une planète qui fait six orbites; en cours de route, les planètes s’alignent parfois, ce qui a provoqué le rythme étrange des données TESS originales.

Non seulement les chercheurs ont pu repérer les planètes supplémentaires et trier la chaîne complexe d’orbites, mais les scientifiques pourraient également étudier les planètes elles-mêmes, constatant que ces mondes varient de 1,1 à 3 fois la taille de la Terre, mais avec une gamme de densités, ce qui en fait un curieux mélange de rochers super-Terres et des mini-Neptunes gazeuses.

Les scientifiques soupçonnent qu’il pourrait y avoir plus de planètes suivant la même chaîne d’alignements orbitaux, bien que repérer ces mondes exigerait de plus longues périodes d’observation. Heureusement, comme l’étoile elle-même est si brillante, le système est relativement facile à étudier; en particulier, les chercheurs attendent avec impatience les données que la NASA Télescope spatial James Webb et l’européen Télescope extrêmement grand pourrait être en mesure de se renseigner sur le système une fois que chacun a commencé à travailler.

La recherche est décrite dans un article publié aujourd’hui (25 janvier) dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.