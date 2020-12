Des scientifiques portoricains pleurent la perte du télescope emblématique de l’Observatoire d’Arecibo

Dans une année pleine de nouvelles peines et de nouveaux fardeaux terribles, l’effondrement de Observatoire d’Arecibo Le radiotélescope emblématique de la ville ressemble à une perte particulièrement brutale pour les Portoricains.

Le télescope de 57 ans, une assiette massive de 305 mètres de diamètre, a été une icône de la science sur l’île, ont déclaré plusieurs Portoricains à 45secondes.fr. Les conférences de l’observatoire ont amené une grande variété de chercheurs à visiter l’île, les visites sur le terrain au centre des visiteurs ont été un « rite de passage » pour les enfants portoricains, et ses programmes de recherche locaux ont montré aux étudiants que la science leur était ouverte.

« Jusqu’à très récemment , c’était le plus grand radiotélescope du monde, et cela a toujours été une fierté pour Porto Rico », Emily Alicea-Muñoz, qui a grandi à Porto Rico et a suivi une formation de radio-astronome avant de devenir chercheuse en physique à la Géorgie Institute of Technology, a déclaré à 45secondes.fr. « Nous sommes peut-être une toute petite île au milieu des Caraïbes, mais nous pouvons faire de la science. »

Mais le 1er décembre, les 900 tonnes du radiotélescope plateforme suspendue s’est écrasée vers le bas dans le plat massif, le détruisant. Les scientifiques du monde entier ont pleuré, tout comme les Portoricains de tous les jours dans toute l’île. «C’est comme perdre un parent âgé», a déclaré Alicea-Muñoz. « C’était là, c’était une chose; peut-être était-il pris pour acquis que cela existerait toujours. »

Au cours des deux dernières décennies, l’observatoire et l’île avaient surmonté défi après défi. L’installation a survécu à une crise économique à l’échelle de l’île et à des coupes budgétaires qui ont menacé de fermer l’observatoire. En 2017, l’ouragan Maria a frappé l’île, tuant 3000 personnes, et le le télescope a subi des dommages miraculeusement minimes des rafales de la tempête. L’observatoire et l’île ont sonné dans la nouvelle année la plus récente à une série de tremblements de terre; peu de temps après, la nouvelle pandémie de coronavirus s’est emparée de l’île et du monde.

Mais pour l’Observatoire d’Arecibo, le pire était encore à venir.

Le centre des visiteurs de l’observatoire d’Arecibo n’a pour la plupart pas été endommagé par l’effondrement du télescope, selon des responsables de la NSF. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation du NAIC – Observatoire d’Arecibo, une installation de la NSF)

Tout d’abord, l’un des câbles épais supportant l’énorme plate-forme d’équipement du radiotélescope glissé hors de sa douille en août. Tout comme les ingénieurs avaient préparé un plan pour remédier aux dommages, un deuxième câble de soutien s’est brisé le 9 novembre, laissant l’observatoire au bord de l’effondrement et avec un verdict de mise hors service de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, propriétaire du site. La plate-forme est tombée le 1er décembre, se brisant ainsi que des pans du plat.

Pour les Portoricains, et les scientifiques portoricains en particulier, ce fut un spectacle douloureux.

« Je ne peux pas m’empêcher de remettre en question ce manque d’urgence [after the August failure], et cela ressemble à un thème plus vaste que les Portoricains ont vécu à maintes reprises, en particulier au cours des trois ou quatre dernières années, « Mónica Feliú-Mójer, neurobiologiste et directrice de la communication et de la sensibilisation scientifique pour l’organisation à but non lucratif Ciencia Puerto Rico, dit 45secondes.fr.

« Notre pays s’effondre sous nos yeux », a déclaré Feliú-Mójer. « Les Portoricains ont vécu un traumatisme après l’autre, surtout depuis 2017. Et donc ça fait un peu plus mal, je pense, à cause de ça. Ça fait beaucoup mal, mais je pense que ça fait plus mal à cause du contexte dans lequel c’est événement. »

Perte d’une icône

Scientifique après scientifique a utilisé le mot fierté pour décrire la relation des Portoricains avec Observatoire d’Arecibo comme la première institution de recherche et d’éducation de l’île.

«C’est la seule icône de la science que nous ayons dans l’île», a déclaré Paola Figueroa-Delgado, Ph.D. étudiant en biologie cellulaire à l’Université de Yale qui a participé à un programme de recherche au lycée à l’observatoire, a déclaré à 45secondes.fr « Oui, nous avons des instituts de recherche et des laboratoires, mais vous reconnaissez l’observatoire sur une photo, vous savez que c’est à Arecibo et vous en avez entendu parler à un moment de votre vie. «

Figueroa-Delgado est la preuve du rôle d’Arecibo qui oriente les étudiants portoricains vers des carrières scientifiques. Bien que son domaine d’études n’ait rien à voir avec le radioastronomie , études atmosphériques ou sciences planétaires qui constituent l’héritage de recherche de l’Observatoire d’Arecibo, c’est en réfléchissant à la durabilité dans l’espace dans le programme de recherche du lycée de l’établissement qu’elle a rencontré pour la première fois l’idée d’organes humains imprimés en 3D.

« Cela revient toujours à l’opportunité de l’observatoire », a déclaré Figueroa-Delgado. «Si je n’avais pas l’occasion, je ne serais vraiment pas ici, car cela m’a exposé non seulement à l’ingénierie, à l’astronomie et à l’astrophysique, mais cela m’a aussi exposé à mon domaine actuel. Cela m’a formé à être un scientifique, et à Je pense que je pourrais à peu près forger ma propre carrière vers la science, et cela valorisait mes contributions. «

Le rôle d’inspiration de l’Observatoire d’Arecibo a été particulièrement fort après l’ouverture du centre des visiteurs du site en 1997; il accueille plus de 100 000 touristes par an, selon la NSF .

Cet investissement s’est accompagné d’une série d’autres programmes d’éducation et de sensibilisation. «Ma première expérience de recherche, pas seulement en astronomie, mais jamais, s’est déroulée à l’université et elle était connectée au télescope Arecibo», Romy Rodríguez-Martínez, qui poursuit actuellement un doctorat. en astronomie à l’Université d’État de l’Ohio, a déclaré 45secondes.fr. « Ma première visite était liée à ce projet, et il a donc une place spéciale dans mon cœur pour cette raison; c’était le premier projet d’astronomie que j’ai jamais réalisé. »

Et avant l’effondrement, elle appréciait la possibilité qu’après avoir obtenu son doctorat, elle puisse peut-être trouver un emploi à l’observatoire. « De toute évidence, maintenant cette possibilité est complètement hors de la table. »

Travailler à Arecibo est un rêve de longue date pour les Portoricains intéressés par l’astronomie, bien avant que le centre des visiteurs ne dynamise ses efforts de sensibilisation. Hector Arce, un radio-astronome à l’Université de Yale, a grandi en voyant le plat massif du télescope sur une affiche chez son grand-père. Déjà intéressé par l’astronomie, il a par la suite vu le plat en personne, et l’espoir de revenir l’a guidé dans sa décision de se spécialiser en radioastronomie.

« Je connaissais l’existence de l’observatoire et que l’astronomie pouvait être une science que vous pourriez poursuivre et peut-être être embauchée à un moment donné pour travailler à Porto Rico », a déclaré Arce à 45secondes.fr. «Le fait que je sache que l’Observatoire Arecibo était là à Porto Rico, et que si je continuais à poursuivre une carrière en astronomie, qu’il pourrait y avoir une place pour que je travaille à Porto Rico – cela a toujours été dans mon esprit. «

Une histoire troublée

Cet espoir s’est évanoui au milieu des années 2000, a-t-il déclaré, lorsque la NSF a licencié une série d’astronomes et a lancé pour la première fois l’idée de réduire le financement de l’Observatoire d’Arecibo afin d’investir dans de nouveaux télescopes. Depuis lors, a-t-il déclaré, les Portoricains et les utilisateurs de l’observatoire ont eu du mal à faire confiance à la NSF, quel que soit le sérieux des intentions de l’agence et son financement continu de nouvelles recherches à Arecibo.

« Il a toujours été dans l’esprit des gens que la NSF ne se souciait pas beaucoup de l’observatoire », a déclaré Arce. « Il y avait toujours un sentiment d’insécurité … Je pense qu’ils ont échoué à essayer de convaincre les gens qu’ils soutenaient l’observatoire. »

Et il s’avère que les Portoricains adorent l’installation, malgré ses racines en tant que projet du ministère de la Défense d’un gouvernement fédéral qui a refusé de accorder le statut d’État insulaire . « Je pense qu’indépendamment de l’affiliation politique ou du point de vue en termes de statut politique de l’île, les gens sont fiers de la présence de l’observatoire », a déclaré Arce. « Oui, c’est une installation américaine, le gouvernement a fourni l’argent pour la construire puis pour l’exploiter, mais beaucoup d’autres personnes qui l’ont maintenue en vie sont des Portoricains. »

Certains Portoricains voient l’effondrement du télescope comme un signe des dommages causés par le colonialisme à l’île, puisque le gouvernement portoricain n’a pas d’autorité sur l’observatoire et que les insulaires n’ont pas de représentation votante au Congrès, qui alloue de l’argent à la NSF. .

« Il a été mentionné que l’observatoire n’a pas reçu l’entretien nécessaire, peut-être en partie parce qu’il se trouve juste sur un territoire plutôt qu’un état « , A déclaré à 45secondes.fr Saida Caballero-Nieves, une astronome du Florida Institute of Technology. » Je ne peux vraiment pas dire à quel point il y a de vérité. Mais vraiment, le sentiment est que cela nous a apporté de la fierté, et le voir s’effondrer comme ça fait vraiment mal. «

Caballero-Nieves, qui a passé une grande partie de son enfance loin de l’île, se souvient de la visite de l’observatoire juste avant le lycée et de la fascination que son père, un ingénieur civil, ressentait pour le plat incroyablement grand et la lourde plate-forme suspendue au-dessus.

« J’ai l’impression que c’est l’une des sept merveilles modernes du monde », a-t-elle déclaré. « Peu importe le nombre de fois où je suis retourné, voir à quel point c’était vraiment impressionnant. » Et puis, bien sûr, il y avait la science. «Le fait qu’une installation soit encore scientifiquement pertinente pendant près de six décennies complètes est vraiment, vraiment impressionnant», a-t-elle déclaré.

Et les Portoricains savent exactement ce qu’ils ont perdu avec Arecibo.

Incertitude et espoir

Junellie Gonzalez-Quiles, qui poursuit actuellement un doctorat. en science planétaire à l’Université Johns Hopkins dans le Maryland, est l’un de ces étudiants qui ont vu l’observatoire pour la première fois au lycée grâce à un programme de recherche organisé par l’établissement. Elle raconte avoir gravi la colline du parking à la plate-forme surplombant l’antenne radio et l’impression que cela lui a fait à l’époque. « La taille de ce télescope a été vraiment révélatrice et impressionnante », a-t-elle déclaré. « Ça fait mal de dire ‘était’. »

Elle et d’autres personnes ayant des histoires similaires ont décidé de transformer cette blessure en action, en lançant pétitions à la Maison Blanche d’intervenir au nom de l’Observatoire d’Arecibo. Le premier, publié le 21 novembre, appelait à une tentative de sauvetage et une seconde , posté le lendemain de l’effondrement du télescope, a demandé le soutien du gouvernement fédéral pour la construction d’un nouvel observatoire tout aussi sophistiqué sur le site en l’honneur de sa position à Porto Rico.

«C’est comme une porte d’opportunités que nous venons de voir se briser lorsque l’observatoire d’Arecibo s’est effondré», a-t-elle déclaré.

Après les pannes de câble et l’effondrement ultérieur, les responsables de la NSF ont souligné à plusieurs reprises leur engagement envers le plus grand observatoire et à Porto Rico lui-même, mais on ne sait pas dans quelle mesure cela se traduira par un nouveau télescope de pointe, comme Gonzalez-Quiles et d’autres Puerto Les Ricains espèrent.

Vue de la plateforme scientifique depuis le centre de l’antenne radio emblématique de l’Observatoire d’Arecibo. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation du NAIC – Observatoire d’Arecibo, une installation de la NSF)

« Historiquement, dans la relation coloniale que Porto Rico a eue avec les États-Unis, nous n’avons pas beaucoup de pouvoir, ou du moins on nous dit que nous n’avons pas beaucoup de pouvoir pour faire quoi que ce soit », Feliú- Dit Mójer. Il y a un récit commun sur l’île, a-t-elle ajouté: «Nous avons besoin des États-Unis, nous sommes une petite petite île au milieu des Caraïbes, nous n’avons pas beaucoup de pouvoir, nous sommes dépossédés, et si nous pas les États-Unis, nous allons périr. «

Et tout en voyant Arecibo tomber a souligné les effets pernicieux du colonialisme sur l’île, a-t-elle dit, elle a accueilli la réponse à la tragédie avec optimisme quant au fait qu’Arecibo pourrait un jour être reconstruit.

« L’une des choses qui m’a donné beaucoup d’espoir est l’intérêt que j’ai constaté, non seulement à Porto Rico mais de la communauté internationale, et pas seulement de la communauté scientifique, mais simplement en général », a-t-elle déclaré. se félicitant particulièrement de la campagne de plaidoyer menée par de jeunes scientifiques portoricains.

«Les efforts se déplacent maintenant vers« Nous pouvons reconstruire »», a déclaré Feliú-Mójer. « Il y a encore beaucoup de valeur à reconstruire un radiotélescope – un radiotélescope meilleur, plus fort et plus puissant au même endroit. »

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.