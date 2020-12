Des scientifiques découvrent un réseau d’autoroutes qui peut être utilisé pour voyager à travers le système solaire

Tendance FP16 déc.2020 12:32:07 IST

Les scientifiques ont maintenant découvert un réseau ultra-haut pour traverser le système solaire beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant. Selon les auteurs de l’étude, de telles routes peuvent conduire des comètes et des astéroïdes près de Jupiter vers Neptune en moins d’une décennie et jusqu’à 100 unités astronomiques en moins d’un siècle. Les auteurs de l’étude disent qu’ils pourraient être utilisés pour envoyer des engins spatiaux aux extrémités du système planétaire relativement rapidement et également pour surveiller les objets proches de la Terre.

Selon un déclaration par UC San Diego News Center, dans un article publié le 25 novembre, les chercheurs ont observé la structure dynamique de ces itinéraires, formant des séries connectées d’arcs à l’intérieur de variétés spatiales qui s’étendent depuis Uranus et au-delà.

La nouvelle «autoroute céleste» ou «autoroute céleste», récemment découverte, agit sur plusieurs décennies contrairement aux millions d’années qui caractérisent habituellement la dynamique du système solaire.

Selon les chercheurs, la plupart des structures d’arc en étoile sont liées à Jupiter et à sa force gravitationnelle. Les structures ont été résolues en rassemblant des données numériques sur des millions d’orbites dans le système solaire et en calculant leur intégration dans des variétés spatiales déjà connues.

Bien que les résultats doivent être étudiés plus en détail, les chercheurs affirment que les deux déterminent comment ils peuvent être utilisés par les engins spatiaux et comment ces variétés se comportent à proximité de la Terre, contrôlant les rencontres d’astéroïdes et de météorites.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂