Des scientifiques britanniques se préparent à construire un vaisseau spatial chasseur de comètes qui sera lancé en 2028

Les ingénieurs du Royaume-Uni commenceront bientôt à travailler sur un vaisseau spatial qui poursuivra les comètes, les suivra et cartographiera les objets célestes en trois dimensions. Selon un rapport de Le gardien, la mission implique trois engins spatiaux conçus pour travailler ensemble. Le vaisseau mère sera construit au Royaume-Uni par Thales Alenia Space et contiendra deux sondes robotiques plus petites du Japon qui peuvent être libérées à proximité de la comète pour des survols extrêmement proches. Les sondes transmettront ensuite des images et d’autres données au vaisseau mère.

Parlant du développement du chasseur de comètes, Andrew Stanniland, PDG de Thales Alenia Space, a déclaré que cela allait être fascinant. Il a ajouté que la mission permettra aux scientifiques de connaître l’histoire du système solaire comme jamais auparavant.

Dans un Déclaration de presse, Günther Hasinger, directeur scientifique de l’ESA, avait déclaré: «Les immenses réalisations scientifiques de Giotto et Rosetta – nos missions héritées des comètes – sont sans égal, mais il est maintenant temps de s’appuyer sur leurs succès et de visiter une comète immaculée, ou d’être prêt pour le prochain ‘objet interstellaire de type Oumuamua.

Selon le rapport, le vaisseau spatial, officiellement connu sous le nom de Comet Interceptor, sera lancé en 2028 et se dirigera vers un no man’s land gravitationnel de l’autre côté de la Terre par rapport au soleil. Il attendra là jusqu’à ce que les astronomes repèrent une cible appropriée pour son enquête. L’intercepteur pouvait examiner n’importe quel nombre de corps célestes, des comètes du nuage d’Oort à l’astéroïde interstellaire en forme de cigare Oumuamua.

le Intercepteur de comète mission a été sélectionnée par l’Agence spatiale européenne (ESA) en juin 2019 pour combiner une percée dans les découvertes de comètes, avec un vaisseau spatial compact et agile qui peut révéler aux scientifiques une énorme quantité de choses sur une comète vierge qui entre dans le système solaire interne pour la première temps. L’intercepteur pourra également rencontrer n’importe quel objet interstellaire passant à travers le système solaire s’il se trouve dans une trajectoire appropriée.

