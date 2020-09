Des récifs coralliens plus mous pour remplacer les coraux durs susceptibles de s’éteindre en raison du changement climatique

Tendance FP07 sept. 2020 16:02:59 IST

Les coraux et les anémones de mer constituent la classe des animaux aquatiques appelés anthozoaires. Les coraux durs (le type qui crée d’énormes récifs) forment la base de certains écosystèmes marins et sont menacés d’extinction en raison de l’acidité croissante des océans et du réchauffement de l’eau.

Une nouvelle étude a révélé que ces coraux pierreux ont évolué uniquement lorsque des conditions atmosphériques spécifiques étaient présentes dans le passé. À tous les autres moments, ses cousins ​​comme les anémones de mer ou d’autres coraux ont pris le relais. Les résultats ont été publiés dans la revue Écologie de la nature et évolution le 31 août.

Une équipe de recherche dirigée par des scientifiques du Harvey Mudd College, de l’American Museum of Natural History et du Smithsonian’s National Museum of Natural History a utilisé une nouvelle méthode moléculaire pour examiner l’histoire génétique des espèces de corail à partir de centaines de spécimens de musée à travers le monde. Ils ont découvert que les anémones et les coraux existent sur terre depuis 770 millions d’années. Cependant, le plus ancien fossile connu de la classe est relativement très jeune, datant de seulement 250 millions d’années.

Les scientifiques ont examiné comment les conditions passées de l’océan et de la terre ont affecté la diversité des êtres anthozoaires a révélé un communiqué de presse. C’est l’acidité et la composition ionique de la mer qui ont décidé sorte d’anthozoaire sera florissante dans la zone donnée.

Alors que les coraux durs utilisaient des minéraux de l’eau pour construire des squelettes durs (en utilisant une forme de carbonate de calcium connue sous le nom d’aragonite), d’autres types de coraux tels que les gorgones et les coraux noirs construisent leurs squelettes plus souples à l’aide de protéines ou de calcite. Enfin, les anémones de mer n’ont aucun squelette. Cela expliquait l’existence plus récente des fossiles. L’acidification de l’eau est susceptible de dissoudre l’aragonite, empêchant ainsi la croissance des coraux durs.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Andrea Quattrini, a déclaré que les coraux ont été extinction dans le passé et que le seul moyen de les protéger maintenant est de «réduire nos émissions de carbone».

