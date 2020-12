Des photos d’espionnage révèlent la nouvelle génération de Ford Mondeo?

Texte: Carlos Moura

Date: 31 décembre 2020

La nouvelle génération de Ford Mondeo pourra adopter la carrosserie d’un SUV / crossover, comme le révèlent les photos d’espionnage diffusées par un site internet espagnol. La présentation pourrait avoir lieu en 2021.

Le site Web espagnol Cochespias a révélé les photos d’espionnage de ce que l’on suppose être la nouvelle génération de Ford Mondeo. Comme d’autres modèles, la marque nord-américaine a choisi de remplacer la carrosserie traditionnelle de berline par celle d’un SUV / crossover, plus apprécié des consommateurs et par conséquent plus rentable pour la marque.

La future Mondeo arbore la calandre avec l’ovale bleu, mais le capot apparaît dans une position plus haute. Le camouflage a tenté de cacher les détails de la carrosserie, mais même ainsi, il révèle les formes des groupes optiques qui sont maintenant plus étroits.

Les images restantes montrent que la future Ford Mondeo a la carrosserie typique du crossover. Le hayon plus haut, comme le Subaru Outback, renforce ce sentiment.

Ford Mondeo en Europe. Désormais uniquement en version hybride

La cabine, à son tour, aura un énorme écran horizontal qui s’étend sur le tableau de bord. Bien que cette solution ne soit pas nouvelle dans l’industrie automobile, elle peut être un point fort pour les acheteurs potentiels.

Ford devrait présenter le nouveau crossover au cours de l’année 2021. Il n’est pas étonnant que la future Mondeo soit proposée avec un moteur hybride et soit commercialisée sous différentes appellations en Europe et aux États-Unis. Dans «Terras do Tio Sam», vous pouvez être baptisé Fusion Active.

