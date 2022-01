Des officiers du LAPD licenciés pour avoir ignoré un appel de vol qualifié pour jouer à Pokemon Go

Deux policiers de Los Angeles ont été licenciés en 2017 après avoir ignoré un braquage en cours pour jouer au jeu de réalité augmentée Pokémon Go, selon des documents judiciaires.

Les anciens officiers Louis Lozano et Eric Mitchell ont été appelés pour répondre à un vol avec « plusieurs suspects » dans un Macy’s du centre commercial Crenshaw, mais n’ont pas répondu aux appels radio.

Au lieu de fournir de l’aide à leurs collègues officiers qui avaient demandé des renforts sur les lieux du crime, Lozano et Mitchell ont quitté la zone pour chasser un Ronflex et un Togetic, des personnages Pokémon du jeu mobile.

Une enquête sur des preuves vidéo et audio a montré que Mitchell et Lozano avaient discuté de la réponse au vol mais ont décidé de ne pas le faire.

Mitchell et Lozano peuvent être entendus dire qu’un « Snorlax … vient d’apparaître … à la 46e place et à Leimert », alors que les deux discutaient de la meilleure façon d’attraper le personnage Pokémon.

Plus tôt ce mois-ci, plus de quatre ans après que Lozano et Mitchell ont été licenciés du LAPD, un juge californien a rejeté leur appel en vue de leur réintégration.

Les officiers du LAPD se sont vu refuser la réintégration après l’incident de Pokémon Go.

Au moment de l’incident en avril 2017, plusieurs autres policiers avaient quitté une scène d’homicide afin de répondre à l’appel de vol.

Lozano et Mitchell ont ignoré la demande et ont conduit dans une ruelle, mentant à leur superviseur de patrouille qu’ils n’avaient pas entendu l’appel à la radio parce qu’ils se trouvaient dans une zone bruyante, selon les documents.

Le superviseur de la patrouille a ensuite vérifié la dashcam dans le véhicule de police de Lozano et Mithcell et a constaté que les agents avaient entendu la demande, mais avaient quitté les lieux après avoir discuté de leur refus de répondre à l’appel.

Le superviseur a signalé l’incident et une enquête officielle a été menée.

« Pendant environ les 20 minutes suivantes, [the dash-cam] capturé [Mitchell and Lozano] discutant de Pokémon alors qu’ils se rendaient à différents endroits où les créatures virtuelles sont apparemment apparues sur leurs téléphones portables », ont indiqué les documents judiciaires.

« En route vers l’emplacement de Snorlax, l’officier Mitchell a alerté l’officier Lozano qu' » un Togetic venait d’apparaître « », se référant aux personnages Pokémon.

Après que Mitchell ait attrapé le Ronflex, il se serait exclamé : « Je les ai ! » avant que les officiers ne partent pour trouver le deuxième Pokémon.

« Putain de merde, mec. Cette chose se bat contre moi », a déclaré Mitchell, selon des documents judiciaires. « Putain de merde. Enfin… les gars vont être tellement jaloux.

Lorsque Lozano et Mitchell ont été confrontés à leurs supérieurs, les deux hommes auraient nié avoir joué à Pokémon Go, affirmant qu’ils n’avaient qu’une conversation à ce sujet.

Les deux hommes ont également tenté de faire valoir que le jeu n’était pas en fait un jeu, mais un « événement sur les réseaux sociaux » et qu’ils capturaient simplement des « images » de Pokémon et ne jouaient pas à un « jeu ».

Dans les documents déposés devant le tribunal, la ville a écrit que le conseil des droits, qui a licencié les deux officiers, a déclaré que « jouer à Pokémon Go montrait un mépris total pour la communauté, un gaspillage de ressources, une violation de la confiance du public et n’était pas professionnel et embarrassant pour le département ».

Les documents indiquaient également que les officiers avaient menti et que par conséquent « leur comportement reflétait une négligence grave, de la lâcheté, un manque de prévenance et de tromperie ».

Les anciens officiers ont finalement admis avoir quitté leur zone de patrouille pour chasser les personnages Pokémon, mais ont affirmé qu’ils l’avaient fait pour fournir un « patro supplémentaire » ainsi que pour « chasser cette créature mythique ».

Dans l’appel de leur affaire, Lozano et Mitchell ont fait valoir que la dashcam de leur véhicule de police n’était pas destinée à être utilisée comme système de surveillance pour les « conversations privées » des agents.

Cependant, la juge du comté de Los Angeles, Mary H. Strobel, a qualifié leur défense de « fausse » et a décidé de rejeter leur appel.

