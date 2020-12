Des moments vécus dans un monde plein de virages

Avez-vous déjà passé ou vivez-vous encore une phase où les senteurs de la vie sont toujours les mêmes et où le simple fait de sortir du lit demande un gros effort? Eh bien, chaque jour, des milliers de personnes manquent le même manque d’air renouvelé et frais, qui se déplace à l’intérieur et nous fait regarder des côtés oubliés de nous.

Quand cela arrive, c’est comme si la vie nous chantait d’une voix demi-ton, sans accords et sans harmonie. Est-ce normal de vivre comme ça, sans regarder en avant et juste attendre le mois pour se retourner et jeter la feuille de calendrier du frigo? Bien sûr que non, avec toutes les lettres! De plus, en vous, il y a un monde prêt à être et à se produire, comme un enfant qui attend un autre pour jouer dans la cour, agité, anxieux, plein de jouets et de nouvelles.

Vous devez penser, comment vous débarrasser de ces liens, ce poids supplémentaire qui vous fait respirer même avec quelques difficultés, n’ayez pas peur, rien ne fait plus mal que l’emprisonnement volontaire de vous-même. Tout dans la vie a l’importance que nous nous donnons, est un fait commun à une discussion en famille. Si aujourd’hui, d’une manière ou d’une autre, les choses commencent à vous déranger, c’est le signe que quelque chose ne va pas bien et que votre monde hurle là-dedans, prêt à être restauré et à commencer un beau voyage à l’intérieur, à devenir plus fort, un de plus.

Tu sais à quoi je pensais l’autre jour? Que tout dépend de quand? On ouvre les yeux de l’âme, que les choses peuvent être très difficiles ou peut-être trop légères, on a tout le temps affaire à des archétypes, des symboles qui font bouger notre âme et à partir de là, tout peut arriver, d’une dépression paralysante à un grand changement de la vie.

J’ai rencontré une femme mariée depuis 25 ans et devenue veuve, elle a eu une enfance, une adolescence et

la vie d’adulte, selon elle, presque parfaite, sans le fait qu’elle était extrêmement perfectionniste, et pour elle, il était beaucoup plus facile de continuer à nier quelque chose qui interférerait avec des comportements enracinés, marqués comme des tatouages. Avec cela, elle a vécu chaque jour de la même manière, s’annulant et se permettant d’être annulée, ne laissant pas les choses se passer, manipulant toujours tout pour être comme elle le souhaitait, jusqu’à ce qu’elle commence à ressentir une douleur intense dans ses os, elle est allée voir un médecin et lui a dit des tests ont été demandés et une ostéoporose de grade III a été détectée, qu’est-ce que cela signifie? Un niveau élevé d’inflexibilité, de rigidité avec soi-même et avec les autres, un manque d’amour.

Au cours de ces années de ma vie, j’ai appris une chose, que dans le monde des gens, il y a des choses qui n’arriveront jamais et ce qui ne peut pas être aujourd’hui, peut-être que demain peut déjà ou peut-être que cela pourrait, je ne savais pas! Et avec ça j’ai gagné plus de sécurité, de légèreté et de flexibilité, et la peur d’ouvrir les tiroirs et les fenêtres, ça ne me dérange plus, je l’ouvre avec moi-même.

Lorsque vous vous sentez seul et démotivé, chantez-vous une chanson qui vous fait vous sentir bien, si cela ne fonctionne pas, chantez-en deux, révisez vos concepts et demandez-vous si cela vaut vraiment la peine de continuer à marcher sur les mêmes trottoirs et les mêmes chemins? Si votre réponse est un non sincère, alors modifiez les scénarios et les costumes de votre histoire et laissez la vie vous surprendre chaque jour, sans être frappé ou raté, car cela arrivera inévitablement, nous sommes vivants, mais le chemin fascinant de la vie vous montrera, que cela en vaudra toujours la peine … Alors, je ne peux que vous souhaiter bon voyage!